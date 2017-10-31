Чубайс предсказал энергетический кризис в России

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в России через 6-7 лет может начаться энергетический кризис.

Для того, чтобы его избежать, необходима реформа энергетической отрасли и скорейший ввод новых мощностей.

«Есть эксперты, которые говорят, что темпы роста спроса на электроэнергию в нашей стране скоро будут превышать возможности роста имеющихся мощностей. Тем не менее, на сегодня у нас запас есть. И нет никакого кризиса», — сказал он в интервью «Российской газете» и добавил, что 10 лет назад во многих регионах не хватало мощностей, а реформа энергетики сняла эту проблему как раз за счет ввода новых мощностей.

Благодаря прошлой реформе в России были введены 35 тыс. мегаватт, и это рекордные объемы.

И, говоря о будущем, Чубайс отметил, что все эксперты сходятся во мнении, что этот ресурс скоро будет исчерпан, весь вопрос в сроке.

«Одни говорят — к 2021 году, другие — к 2023-му, третьи — к 2025-му. Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему», — заявил председатель правления «Роснано».

Если же государство не прислушается к экспертам, то это может привести к драматическим последствиям.

В качестве рисков Чубайс назвал отключение электроэнергии в морозы и рост цен.

«Тогда мы получим отключение электроэнергии в самый драматический момент, например, зимой при температуре минус 30. Есть риск, что при максимальной загрузке имеющегося оборудования просто не хватит. А при дефиците электроэнергии и цены могут пойти вверх», — отметил он.