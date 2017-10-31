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Онищенко призвал взять под контроль сборщиков биоматериала из «Инвитро»

20:37 31.10.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Власти России должны создать законы, посвященные биологической безопасности россиян, и взять под контроль деятельность иностранных компаний, ведущих в России клинические исследования, заявил первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

Депутат отметил, что «Инвитро» и другие работающие в России иностранные лаборатории допущены «к самому сокровенному», что создает угрозу стране.

«Они проводят исследования, проводят качественно, но имеют огромные возможности для изучения этого материала на территории нашей страны и передачи данных за рубеж. Я неоднократно обращал внимание спецслужб, что нужно это прекратить или взять под серьезный контроль», — заявил Онищенко в эфире телеканала «Россия 1».

Депутат отметил необходимость укреплять биологическую безопасность на всех уровнях, так как развитие биотехнологий открывает дорогу к созданию генетического оружия.

«То, что сегодня происходит сбор жидкостей, органов и тканей наших сограждан, — это не что иное, как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу», — пояснил Онищенко.

Депутат сообщил, что уже в декабре в Госдуму может быть внесен разрабатываемый в правительстве закон о биологической безопасности России.

В пресс-службе «Инвитро» РБК заверили, что вся деятельность компании на территории России ведется в строгом соответствии с российским законодательством.

«Весь биоматериал, собираемый в медицинских офисах на территории РФ, доставляется в лабораторные комплексы, которые находятся исключительно в пределах России. Весь используемый биоматериал утилизируется в пределах лабораторных комплексов. Все генетические исследования проводятся в «Инвитро» исключительно в интересах пациентов», — говорится в ответе пресс-службы «Инвитро» на запрос РБК.

В компании особо отметили, что «Инвитро» принимает участие в клинических исследованиях, проводимых российскими и международными фармацевтическими компаниями, однако исследования при этом проводятся в московской лаборатории, после чего весь биоматериал утилизируется и не передается сторонним компаниям.

Комментируя заявления Онищенко, пресс-служба «Инвитро» отметила, что упоминание депутатом именно ее названия «является прямым следствием лидирующей позиции «Инвитро» на рынке лабораторных услуг».

Накануне, 30 октября, президент России Владимир Путин в ходе заседания президентского Совета по правам человека заявил, что иностранцы «целенаправленно и профессионально» собирают «биологический материал» проживающих в России людей.

«А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации? Вот вопрос: вот это зачем делают?» — сказал президент.

31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что сбор «биологических материалов россиян» зафиксировали спецслужбы.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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01.11.2017, 06:40
Гость: Николай

Американцы в такой ситуации, уже бы кого надо за ноздри к себе притащили, посадили и меры наказания ввели, а эти .... даже в своей стране бояться сборщиков (а это прямое нарушения закона) задержать и разобраться. Возможно не в боязни дело, а все эти министры-капиталисты не мешают своим подельникам наживаться. У меня неприязнь вызывает "гарант семьи Ельцина", ну тебя оплевывают, ты уже и не успеваешь просыхаешь, ну это твое дело - но когда страну и народ превращают в изгоев и делают мишенью для агрессии - жить становится страшно - даже сегодняшняя нищета и разруха и этот стабильный постоянный кризис, как то уже не так напрягает
01.11.2017, 00:48
Гость: Ну-ну

Конкурентную лабораторию дискредетируют ...
Медицину в России проактически уничтожили, теперь мы наблюдаем разборки между конкурентами.
31.10.2017, 23:23
Гость: gvozd

Онищенко прав, как всегда.
"Вот вопрос: вот это зачем делают?"
Путину как бывшему конторщику должно быть известно, что израиль, сша, франция уж лет 15 как интенсивно разрабатывают генетическое оружие.
если они его создадут... атомная бомба покажется детской игрушкой.
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