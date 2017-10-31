Онищенко призвал взять под контроль сборщиков биоматериала из «Инвитро»

Власти России должны создать законы, посвященные биологической безопасности россиян, и взять под контроль деятельность иностранных компаний, ведущих в России клинические исследования, заявил первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

Депутат отметил, что «Инвитро» и другие работающие в России иностранные лаборатории допущены «к самому сокровенному», что создает угрозу стране.

«Они проводят исследования, проводят качественно, но имеют огромные возможности для изучения этого материала на территории нашей страны и передачи данных за рубеж. Я неоднократно обращал внимание спецслужб, что нужно это прекратить или взять под серьезный контроль», — заявил Онищенко в эфире телеканала «Россия 1».

Депутат отметил необходимость укреплять биологическую безопасность на всех уровнях, так как развитие биотехнологий открывает дорогу к созданию генетического оружия.

«То, что сегодня происходит сбор жидкостей, органов и тканей наших сограждан, — это не что иное, как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу», — пояснил Онищенко.

Депутат сообщил, что уже в декабре в Госдуму может быть внесен разрабатываемый в правительстве закон о биологической безопасности России.

В пресс-службе «Инвитро» РБК заверили, что вся деятельность компании на территории России ведется в строгом соответствии с российским законодательством.

«Весь биоматериал, собираемый в медицинских офисах на территории РФ, доставляется в лабораторные комплексы, которые находятся исключительно в пределах России. Весь используемый биоматериал утилизируется в пределах лабораторных комплексов. Все генетические исследования проводятся в «Инвитро» исключительно в интересах пациентов», — говорится в ответе пресс-службы «Инвитро» на запрос РБК.

В компании особо отметили, что «Инвитро» принимает участие в клинических исследованиях, проводимых российскими и международными фармацевтическими компаниями, однако исследования при этом проводятся в московской лаборатории, после чего весь биоматериал утилизируется и не передается сторонним компаниям.

Комментируя заявления Онищенко, пресс-служба «Инвитро» отметила, что упоминание депутатом именно ее названия «является прямым следствием лидирующей позиции «Инвитро» на рынке лабораторных услуг».

Накануне, 30 октября, президент России Владимир Путин в ходе заседания президентского Совета по правам человека заявил, что иностранцы «целенаправленно и профессионально» собирают «биологический материал» проживающих в России людей.

«А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации? Вот вопрос: вот это зачем делают?» — сказал президент.

31 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что сбор «биологических материалов россиян» зафиксировали спецслужбы.