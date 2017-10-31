Верховный суд предложил 80 видов уголовных преступлений считать проступками

Верховный суд РФ подготовил законопроект, согласно которому порядка 80 преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, будут считаться уголовными проступками, сообщает РИА Новости.

Признание преступлений уголовными проступками позволит освободить обвиняемых от наказания. Речь идет о преступлениях небольшой тяжести, за совершение которых закон не предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Как сообщили представители Верховного суда, сейчас в Уголовном кодексе РФ насчитывается более 80 составов преступлений, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а число осужденных по ним только в 2016 году составило более 40 тысяч человек.

«Отнесение этих преступлений к уголовному проступку создаст необходимые условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния впервые, от уголовной ответственности с назначением им иных мер уголовно-правового характера», - отмечают представители ВС РФ.

Отмечается, что освобождение от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка будет основано на том, что подобные деяния имеют минимальных характер общественной опасности. Кроме того, данная мера будет применяться только к совершившим проступок впервые.

На сегодняшний день в категорию «преступления небольшой тяжести» объединены деяния, существенно различающиеся по характеру общественной опасности. Так, к одной и той же категории преступлений относятся такие преступления, как кража, мошенничество, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенные без отягчающих обстоятельств, а также преступления в сфере экономической деятельности, такие как незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность.

«Совершение любого из данных видов преступлений небольшой тяжести влечет в основном одни и те же правовые последствия, если иметь в виду давность уголовного преследования, погашение судимости, условно-досрочное освобождение от наказания. Очевидно, что отнесение к одной и той же категории преступлений деяний, существенно различающихся по общественной опасности, не согласуется с общеправовым принципом справедливости и принципом индивидуализации уголовной ответственности и наказания», - резюмируют в Верховном суде.