Путин дал право судебным приставам задерживать должников по алиментам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Судебные приставы получили право задерживать для наложения штрафа лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев.

Такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей.

В пятницу Госдума приняли законопроект, направленный на совершенствование взыскания алиментов. Документ обязывает организации и лиц, выплачивающих должнику зарплату, индексировать алименты по обращению приставов.

О том, что Госдума одобрила поправки в КоАП, разрешающие судебным приставам задерживать без полиции должников по алиментам, стало известно 20 октября. Неуплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей сроком от одного до двух месяцев наказывается административным арестом до 15 суток, обязательными работами или штрафом в размере 20 тыс. руб.