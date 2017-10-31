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В Совфеде прокомментировали слова Путина о сборе биоматериала россиян

11:30 31.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что сбор биологического материала россиян ведется «соответствующими службами на Западе» с целью создания биологического оружия, сообщает РИА «Новости».

«Не секрет, что тот или иной этнос по-разному реагирует на биологическое оружие. Отсюда и сбор биологического материала россиян, проживающих в разных географических точках. На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка», — сказал сенатор.

По мнению сенатора, это связано с разработкой сценария биологической войны против России. «Я не утверждаю, что речь непосредственно идет о подготовке биологической войны против России. Но ее сценарии, несомненно, разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость», — сказал Клинцевич.

Он напомнил о том, что разные этносы могут по-разному реагировать на биооружие, поэтому сбор материалов идет в разных точках страны.

Ранее Путин заявил, что некие силы занимаются сбором биоматериала россиян в разных географических точках страны. Президент отметил, что это делается очень профессионально и целенаправленно, и задался вопросом, для каких целей производится подобный сбор данных.

Темы: Совет Федерации ФС РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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31.10.2017, 17:09
Гость: Товарищ Сухов

Эт точно!
31.10.2017, 17:09
Гость: Умница

Теперь возьми на полке пирожок.
31.10.2017, 17:07
Гость: 2017

Ну, если только в кабинете у Трампа. В овальном кабинете.
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