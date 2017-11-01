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Матвиенко предположила проведение референдума о захоронении Ленина

17:00 1.11.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рано или поздно захоронение Ленина произойдет. Об этом она рассказала газете «Аргументы и факты».

По ее словам, вопрос о захоронении Ленина, пока еще очень болезненный. «Ленин на Красной площади — часть нашей истории… Пока есть целое поколение, для которого имя Ленина значит очень многое. Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь», - рассказала она.

Матвиенко считает, что рано или поздно будет найден своеобразный компромисс, спокойный и неконфликтный способ решения данной проблемы. «Может быть, путем референдума, что позволит выявить мнение большинства. Но это будет не сегодня и не завтра», - считает она.

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе много лет. Очередной виток дискуссии на эту тему пришелся на 2017 год, когда отмечается столетие Октябрьской революции. В частности, в конце апреля представители партий «Единая Россия» и ЛДПР внесли законопроект о захоронении тела Ленина. Однако позже депутаты из «Единой России отозвали свои подписи.

По мнению президента России Владимира Путина, к вопросу о захоронении Ленина необходимо подходить аккуратно. По его словам, не стоит предпринимать шаги, которые разделят общество.

Темы: Важные исторические события, Персоны и их история успеха, История СССР
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Комментарии читателей
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02.11.2017, 00:47
Гость: Вы шутите ?

/...Прожить можно,.../ На 80 тыс. и тем более 200 тыс. можно не прожить, а жить и не плохо. Их нужно на прожиточный минимум, который они официально установили и на среднюю пенсию. Тогда эти сволочи почувствуют, что значат 8,9 % индексации которые они украли у пенсионеров.
02.11.2017, 00:26
Гость: способ решения данной проблемы.

А в чем проблема?

Всё в стране хорошо, осталось только Ленина захоронить.
Не вы его туда определили, не вам выносить, коммунисты-ренегаты.
Валя Тютина, комсомолка , медсестра из Черкасс(Украина) сделала офигительную карьеру исключительно благодаря КПСС и Советской власти. Шепетовка-Ленинград-Москва .

Гитлеру тоже Ленин, Сталин , коммунисты и СССР мешали.

А ввести прогрессивную шкалу налогообложения Матвиенко не хочет, как в Германии и остальныз 22-х странах? А вернуть графу "против всех" и установить порог явки на выборах? В некоторых странах уголовное наказание предусмотрено за неявку на выборы.
Рост разрыва доходов между богатыми и бедными в России Матвиенко не смущает, по которому Россия впереди планеты всей?

Осталось только Ленина вынести и приватизировать общежития (её инициатива, было на КМ)
Вынесли братушки болгары Димитрова из мавзолея и ЧТО, помогло?

Прям недержание какое-то . ЛДПР кушать не может, так им Ленин мешает.
02.11.2017, 00:20
Гость: -----

Гениальная постановка вопроса, хоронить сразу , после подведения итогов референдума
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