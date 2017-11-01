Матвиенко предположила проведение референдума о захоронении Ленина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рано или поздно захоронение Ленина произойдет. Об этом она рассказала газете «Аргументы и факты».

По ее словам, вопрос о захоронении Ленина, пока еще очень болезненный. «Ленин на Красной площади — часть нашей истории… Пока есть целое поколение, для которого имя Ленина значит очень многое. Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь», - рассказала она.

Матвиенко считает, что рано или поздно будет найден своеобразный компромисс, спокойный и неконфликтный способ решения данной проблемы. «Может быть, путем референдума, что позволит выявить мнение большинства. Но это будет не сегодня и не завтра», - считает она.

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе много лет. Очередной виток дискуссии на эту тему пришелся на 2017 год, когда отмечается столетие Октябрьской революции. В частности, в конце апреля представители партий «Единая Россия» и ЛДПР внесли законопроект о захоронении тела Ленина. Однако позже депутаты из «Единой России отозвали свои подписи.

По мнению президента России Владимира Путина, к вопросу о захоронении Ленина необходимо подходить аккуратно. По его словам, не стоит предпринимать шаги, которые разделят общество.