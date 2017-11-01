В России найдено более 4 тысяч захоронений времен ВОВ

Более 4 тысяч советских воинских захоронений времен Великой Отечественной войны было обнаружено за последние 2,5 года. Об этом пишет издание «Военно-исторический журнал» со ссылкой на начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, генерал-майора запаса Владимира Попова.

Отмечается, что в период с 1 февраля 2016 года число воинских захоронений на территории РФ увеличилось на 4,2 тысячи, а количество погребенных в них воинов — на 471,8 тысячи человек. При этом было установлено около 30 тысяч ранее неизвестных имен павших на полях сражений воинов Красной армии и флота.

Как сообщается на сайте Минобороны России, только в ходе Всероссийской акции «Вахта Памяти 2018» и поискового сезона личным составом 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа были обнаружены и эксгумированы останки около 600 военнослужащих, погибших как в годы ВОВ, так и в Первую мировую войну. В текущем году личный состав соединения принял участие в пяти поисковых экспедициях: «Ржев. Калининский фронт», «Волховский фронт-3», «Западный фронт-4», «Северо-Западный фронт» и в Республике Крым (Аджимушкайские каменоломни). Кроме того участвовал в совместных поисковых работах на территории Городненской области (Белоруссия) и в ФРГ.

По данным Минобороны, на территории России находится более 29 тысяч захоронений (где похоронены 4 миллиона воинов, в том числе 1,9 миллиона неизвестных солдат). На территории других государств находится еще около 12 тысяч захоронений (более 4 миллионов погибших, из которых 3,3 миллиона неизвестных).