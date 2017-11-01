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Глава Чечни обвинил в убийстве Амины Окуевой украинские спецслужбы

15:11 1.11.2017
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Амину Окуеву (настоящее имя Наталья Никифорова) убили украинские спецслужбы.

«Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

30 октября автомобиль, в котором находилась Амина Окуева и ее супруг Адам Осмаев, был обстрелян под Киевом. Окуева от полученных ранений скончалась.

Адам Осмаев подозревался в подготовке покушения на Рамзана Кадырова (в 2007 году) и Владимира Путина (в 2012 году). Кадыров обвинял Осмаева и Окуеву в убийствах чеченцев, воевавших на стороне сепаратистов в Донбассе, а также заявлял, что они работали на Службу безопасности Украины и ЦРУ.

В июне на Осмаева было совершено покушение. В него стрелял чеченец из Петербурга Артур Курмакаев по прозвищу Динго, который представился журналистом французской газеты Le Monde. Курмакаев в 2008 году был задержан в Австрии по подозрению в угрозах Умару Исраилову, обвинявшему лидера Чечни Рамзана Кадырова в пытках и похищениях людей в республике.

Темы: Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.11.2017, 20:22
Гость: Старо

В детстве была такая игра. Пукаешь, а потом спрашиваешь соседа по парте, не он ли это сделал. Получая удивленное "нет", оборачиваешься, как будто думая на соседа сзади.
01.11.2017, 19:04
Гость: Изя

А что такое "украина"? И почему она напала? Смерти своей хочет, наверное.
01.11.2017, 17:35
Гость: DJ

Да все тут понятно
Все комментарии (7)
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