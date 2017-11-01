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В Москве арестован бывший глава «Нафтогаза Украины»

10:06 1.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В Москве стражи порядка задержали экс-главу компании «Нафтогаз Украины» Игоря Бакая. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Суд санкционировал арест Бакая до 12 ноября.

Решение по мере пресечения принял Таганский суд Москвы. Его пресс-секретарь Юлия Сухинина рассказала Business FM, что это произошло еще 27 октября. Однако до сих пор о задержании и аресте Бакая не сообщалось.

По информации украинского телеканала ТСН, на Бакая написали заявления 10 человек, чьими деньгами он завладел обманным путем. В числе потерпевших — миллиардер Алишер Усманов: ТСН сообщает, что он якобы одолжил Бакаю девять миллионов долларов.

Агентство «Интерфакс» сообщает со ссылкой на неназванный источник, что Бакая обвиняют в хищении 12 миллионов долларов у компании Усманова «Металлоинвест». Официально эта информация не подтверждена.

Игорь Бакай был инициатором создания «Нафтогаза Украины» и в 1998–2000 годах занимал пост председателя правления компании. В 2003–2004 годах он возглавлял Государственное управление делами Украины.

После избрания президентом Украины Виктора Ющенко Бакай уехал в Россию, где получил гражданство. На Украине Бакая обвиняли в превышении власти и злоупотреблении служебным положением, но все уголовные дела были закрыты.

Темы: Отношения России и Украины, Расследования в России
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Комментарии читателей
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01.11.2017, 12:23
Гость: У нас что,

своих жуликов мало?
01.11.2017, 11:40
Гость: Константин

Интересная фамилия. Кто-нибудь помнит девичью фамилию жены Яценюка?
01.11.2017, 10:42
Гость: гость

На все сквозь пальцы,но обман Усманова власть ему не простит..
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