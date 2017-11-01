Учительницу, написавшую на лбу школьника «дурак», оштрафовали на тысячу руб

В Санкт-Петербурге мировой суд оштрафовал на тысячу рублей учительницу школы, которая написала на лбу школьника «дурак». Об этом сообщает РИА Новости.

Женщину признали виновной в оскорблении (часть 1 статьи 5.61 КоАП). Суд назначил ей минимальный штраф, поскольку у нее есть на иждивении ребенок, сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел 21 сентября в петербургской школе № 684. Учительница Ольга Алферова написала ручкой слово «дурак» на лбу второкласснику, который разрисовывал себе руки фломастерами. С надписью на лбу он просидел весь урок.

Через неделю после случившегося учительницу уволили из школы с формулировкой «за совершение аморального поступка».