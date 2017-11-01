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Учительницу, написавшую на лбу школьника «дурак», оштрафовали на тысячу руб

09:54 1.11.2017
Фото с сайта mos.ru
Фото с сайта mos.ru
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В Санкт-Петербурге мировой суд оштрафовал на тысячу рублей учительницу школы, которая написала на лбу школьника «дурак». Об этом сообщает РИА Новости.

Женщину признали виновной в оскорблении (часть 1 статьи 5.61 КоАП). Суд назначил ей минимальный штраф, поскольку у нее есть на иждивении ребенок, сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел 21 сентября в петербургской школе № 684. Учительница Ольга Алферова написала ручкой слово «дурак» на лбу второкласснику, который разрисовывал себе руки фломастерами. С надписью на лбу он просидел весь урок.

Через неделю после случившегося учительницу уволили из школы с формулировкой «за совершение аморального поступка».

Темы: Санкт-Петербург, Российские школьники
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Комментарии читателей
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01.11.2017, 12:40
Гость: Роман

О чем спорите?
Хоть кто-то из Вас в курсе, что было на самом деле?
Как вел себя этот ребенок - может он специально училку доводил?
И кто эта учительница - может она дура, которой нечего делать в школе?
Мы ничего не знаем, а пытаемся рассуждать
01.11.2017, 12:28
Гость: Бтр

Надо было устроить флэш моб, все ходят голые, с надписями дурак на лбу, жаль павленского нет, он знает как и чем куда прибить....
01.11.2017, 12:23
Гость: Vlad

После чего она сама себе на лбу написала "дура"
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