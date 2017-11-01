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НАК сообщил о возможном подрыве газопровода в Крыму

07:06 1.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

В Крыму была повреждена линия газопровода, прорабатывается версия подрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, «в том числе диверсии».

В ноябре 2015 года Крым оказался полностью обесточен из-за подрыва радикалами опор ЛЭП, идущих с Украины. На полуострове был введен режим ЧС. Ситуацию удалось выправить в декабре 2015 года, когда были введены первые две нитки энергомоста из Краснодарского края. Третья нитка была введена в апреле следующего года, а запуск последней, четвертой, состоялся в мае 2016-го

Темы: Крым, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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01.11.2017, 12:00
Гость: полухохол

Вновь "прокол"у "конторских",то с раздолбаями вояками,то с трубами и ЛЭП,что будет когда мост "заработает"?!
01.11.2017, 11:41
Гость: kot

А вы больше целуйте своих "братьев" украинцев. Так будет и даже хуже, пока не поймём, что "украинство" - это ФАШИЗМ. И каждый с пелёнок должен быть готов уничтожать "украинца".
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