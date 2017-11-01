НАК сообщил о возможном подрыве газопровода в Крыму

В Крыму была повреждена линия газопровода, прорабатывается версия подрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, «в том числе диверсии».

В ноябре 2015 года Крым оказался полностью обесточен из-за подрыва радикалами опор ЛЭП, идущих с Украины. На полуострове был введен режим ЧС. Ситуацию удалось выправить в декабре 2015 года, когда были введены первые две нитки энергомоста из Краснодарского края. Третья нитка была введена в апреле следующего года, а запуск последней, четвертой, состоялся в мае 2016-го