В Крыму повреждены два газопровода и линия электропередач

В Крыму вечером 31 октября и в ночь на 1 ноября были повреждены два газопровода и линия электропередач. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что газоснабжение нескольких населенных пунктов прервано. Энергоснабжение, по словам Аксенова, оперативно восстановили по резервной нитке.

Глава Крыма предположил, что причиной аварий могла стать диверсия. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что проверяет версию подрыва газопровода. Директор компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов сообщил: «Возможен подрыв, внешнее воздействие, потому что деформация трубы».

ТАСС сообщает, что без газа остаются около девяти тысяч человек на Южном берегу Крыма.

Между тем украинская Госпогранслужба, в свою очередь, объявила, что российские пограничники перестали пропускать автомобили и пешеходов через границу в Крыму в ночь на 1 ноября. «Причины таких действий неизвестны», — сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины. Позже там добавили, пункты пропуска на границе Крыма возобновили работу. По словам очевидцев, у российских пограничников произошел сбой в работе базы данных.