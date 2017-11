Глава ВТБ пришел на вечеринку для инвесторов в костюме Сталина

Глава ВТБ Андрей Костин пришел на вечеринку для гостей инвестиционного форума в образе Иосифа Сталина, сообщает издание Financial Times, которому фотографии Костина прислали читатели.

Топ-менеджер ВТБ Юрий Соловьев, как пишет издание, изображал другого лидера Советского союза, Никиту Хрущева. Гостей мероприятия встречали лозунгом «Инвесторы всех стран, соединяйтесь»

В публикации не упомянуто название мероприятия, но, вероятно, речь идет об инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», который прошел в Москве 24–26 октября.

В пресс-службе ВТБ заявили, что Костин и Соловьев были одеты в «типичные костюмы» 1950-х годов, но не изображали конкретных исторических персонажей. Стилизовать вечеринку для инвесторов под 1950-е, как заявили в компании, было решено из-за столетия революции 1917 года.

Your Halloween costume has nothing on this Stalin outfit from Andrei Kostin, who runs VTB, a top Kremlin bank https://t.co/2FkKHXwO0I pic.twitter.com/ku26DqwdWf

