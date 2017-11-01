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Глава ВТБ пришел на вечеринку для инвесторов в костюме Сталина

11:55 1.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Глава ВТБ Андрей Костин пришел на вечеринку для гостей инвестиционного форума в образе Иосифа Сталина, сообщает издание Financial Times, которому фотографии Костина прислали читатели.

Топ-менеджер ВТБ Юрий Соловьев, как пишет издание, изображал другого лидера Советского союза, Никиту Хрущева. Гостей мероприятия встречали лозунгом «Инвесторы всех стран, соединяйтесь»

В публикации не упомянуто название мероприятия, но, вероятно, речь идет об инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», который прошел в Москве 24–26 октября.

В пресс-службе ВТБ заявили, что Костин и Соловьев были одеты в «типичные костюмы» 1950-х годов, но не изображали конкретных исторических персонажей. Стилизовать вечеринку для инвесторов под 1950-е, как заявили в компании, было решено из-за столетия революции 1917 года.

«Возможно, кто-то из гостей увидел сходства с историческими деятелями. Но мы не воспроизводили внешность людей, которых вы упоминаете — например, усы», — заявили в компании.

Костин, очевидно, поклонник советского ретро — в лифте в его офис в здании ВТБ в Москве звучат красноармейские песни, а на рабочем столе стоит копилка под названием «Капитал».

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, ВТБ
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Комментарии читателей
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01.11.2017, 20:21
Гость: Не так

Ботики на туфли это другое.
01.11.2017, 18:01
Гость: Гуманитарий

Молодец!!!! Спасибо товарищ Сталин, за наше счастливое детство!
01.11.2017, 17:41
Гость: НМО

Клоунада захватила умы . Начиная с выдвиженцев в президенты. Видимо, действительно одуревают от денег.
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