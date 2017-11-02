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Сторонник Навального потребовал от него возврата пожертвования

20:45 2.11.2017
Алексей Навальный © KM.RU, Филипп Киреев
Алексей Навальный © KM.RU, Филипп Киреев
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Сторонник оппозиционера Алексея Навального Михаил Костенко подал на него в суд, требуя возврата денег, перечисленных в качестве пожертвования.

Исковое заявление Костенко подал в Савеловский суд Москвы. Оно принято к производству. Досудебная подготовка назначена на 17 ноября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В качестве соответчика выступит глава штаба оппозиционера Леонид Волков.

Согласно иску, Костенко несколько месяцев назад перечислил пожертвование в размере 50 тысяч рублей на президентскую кампанию Навального. Позднее истец узнал, что Навальный не может баллотироваться на пост главы государства, имея две судимости. Однако соответствующую информацию Навальный и Волков на сайте не указали.

Ранее Навальный заявлял, что имеет право баллотироваться, поскольку ему назначены условные сроки наказания. По его словам, законодательство запрещает вставлять свою кандидатуру на пост президента, если он отбывает реальный срок лишения свободы.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Москва, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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03.11.2017, 05:57
Гость: Прохор

Костенко наматывает себе срок за мошенничество.
03.11.2017, 00:57
Гость: Суворова

Пусть Навльный предъявит доказательства в документах для обвинения, а так это просто пустобрёхство. Медведев не должен доказывать свою невиновность,
это обвинитель должен доказывать виновность обвиняемого..
02.11.2017, 23:12
Гость: и еще вопрос

А как обстоят дела с миллиардами долларов третьесортного музыкантишки Ролдугина? Как идет расследование этого беспрецедентного случая?
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