Сторонник Навального потребовал от него возврата пожертвования

Сторонник оппозиционера Алексея Навального Михаил Костенко подал на него в суд, требуя возврата денег, перечисленных в качестве пожертвования.

Исковое заявление Костенко подал в Савеловский суд Москвы. Оно принято к производству. Досудебная подготовка назначена на 17 ноября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В качестве соответчика выступит глава штаба оппозиционера Леонид Волков.

Согласно иску, Костенко несколько месяцев назад перечислил пожертвование в размере 50 тысяч рублей на президентскую кампанию Навального. Позднее истец узнал, что Навальный не может баллотироваться на пост главы государства, имея две судимости. Однако соответствующую информацию Навальный и Волков на сайте не указали.

Ранее Навальный заявлял, что имеет право баллотироваться, поскольку ему назначены условные сроки наказания. По его словам, законодательство запрещает вставлять свою кандидатуру на пост президента, если он отбывает реальный срок лишения свободы.

