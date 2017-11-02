Герман Стерлигов выставил на продажу сеть магазинов в Москве

Предприниматель Герман Стерлигов принял решение продать свой бизнес в столице. Сеть магазинов он оценил в 600 тысяч долларов.

По его мнению, затраты покупателя окупятся уже через год. «Места прикормленные, есть большая постоянная клиентура… Репутация у точек безупречная, за год нет ни обманутых, ни предьявляющих претензии», - написал он на своей странице «ВКонтакте». При этом добавил, что один из шести магазинов закрыт, а остальные продолжают работать.

Стерлигов пояснил, что принял решение о продаже бизнеса, желая «сохранить совесть». Он отметил, что испытывает сильное давление со стороны прокуратуры из-за отказа обслуживать покупателей нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам Стерлигова, ему пригрозили комплексными проверками, по итогам которых магазины все равно закроют.

Ранее бизнесмен со скандалом уволил продавщицу в кировском магазине за то, что она угостила квасом гея. Он пообещал поступить аналогично с другими сотрудниками, которые осмелятся поддерживать женщину.

