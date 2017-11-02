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Герман Стерлигов выставил на продажу сеть магазинов в Москве

18:00 2.11.2017
Фото со страницы Германа Стерлигова «ВКонтакте»
Фото со страницы Германа Стерлигова «ВКонтакте»
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Предприниматель Герман Стерлигов принял решение продать свой бизнес в столице. Сеть магазинов он оценил в 600 тысяч долларов.

По его мнению, затраты покупателя окупятся уже через год. «Места прикормленные, есть большая постоянная клиентура… Репутация у точек безупречная, за год нет ни обманутых, ни предьявляющих претензии», - написал он на своей странице «ВКонтакте». При этом добавил, что один из шести магазинов закрыт, а остальные продолжают работать.

Стерлигов пояснил, что принял решение о продаже бизнеса, желая «сохранить совесть». Он отметил, что испытывает сильное давление со стороны прокуратуры из-за отказа обслуживать покупателей нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам Стерлигова, ему пригрозили комплексными проверками, по итогам которых магазины все равно закроют.

Ранее бизнесмен со скандалом уволил продавщицу в кировском магазине за то, что она угостила квасом гея. Он пообещал поступить аналогично с другими сотрудниками, которые осмелятся поддерживать женщину.
 

Темы: Россия, Москва, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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02.11.2017, 22:04
Гость: А

В Чехию уезжает....
02.11.2017, 20:45
Гость: Ник16

А может всё проще. Бизнес стал убыточным и нужен повод для его продажи. Геи как раз подходящий вариант.
02.11.2017, 20:11
Гость: Остап

Глупость какая-то."уволил продавщицу в кировском магазине за то, что она угостила квасом гея." Откуда продавщица знала, что он гей? Её дело квас наливать. Прогорел товарищ Стерлигов, так и скажи. А мог бы быть президентом России, баллотировался в свое время.
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