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МИД РФ назвал сомнительными объяснения Пентагона о сборе биоматериалов

14:34 2.11.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Объяснения сбора биоматериала россиян, предложенные Пентагоном, выглядят «надуманными». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, в Москве не верят утверждению, что сбор биоматериала велся в коммерческих и исследовательских целях. «Такого рода объяснения кажутся надуманными и сомнительными», — подчеркнул он.

«Видим, что по периметру российских границ деятельность американских государственных органов двойного применения набирает обороты, это может иметь далеко идущие последствия. Мы говорим об этом открыто и американцам, и нашим соседям, где создана целая сеть лабораторий при содействии и участии США», — прокомментировал ситуацию дипломат.

Напомним, изначально о сборе биоматериала на территории всей России заявил Владимир Путин. Речь шла о ДНК и РНК представителей российских этносов, которые могут использоваться для проведения генетических экспертиз.

Отметим, что во время Второй мировой войны японцы пытались создать оружие, направленное только против китайцев.

Ранее председатель комитета Государственной думы России по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал объяснение Пентагона «неуклюжей, плохо продуманной легендой», которая скрывает настоящие цели.

Темы: Россия, Отношения России и США, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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02.11.2017, 21:28
Гость: мид Вейшнории

Ну это понятно.А какой сигнал должен подать Путин,чтоб его окружающие миллиардеры и банкиры начали сигать из окон,как это было в девяностых?
02.11.2017, 20:43
Гость: овощи кстати тоже биологические материалы

А интересно, кто создал ,а затем довел "Вагнера" до такого состояния,что биологический материал должен добираться своим ходом до места его окончательной дислокации ?И сегодня те овощи ,которые продолжают играть в придуманную на верхах игру в прятки,оказываются в более уязвимом положении,чем когда то афганцы,которых по крайней мере привозили калеками и двухсотыми,но ясно давали понять,что их туда никто не отправлял.
02.11.2017, 20:04
Гость: Вот вам барабан!

Молодцы родственники,не растерялись.Да и Асада не подвели.
"31 октября 2017,Тело погибшего в Сирии тагильчанина родственники вывозили за свой счет
Погибшего 6 октября в Сирии Антона Добрыгина забирали родственники. Транспортировка и сопутствующие процедуры были за их счет. Проживавший ранее в Нижнем Тагиле наемный военный погиб от взрыва фугасной мины".
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