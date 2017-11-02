МИД РФ назвал сомнительными объяснения Пентагона о сборе биоматериалов

Объяснения сбора биоматериала россиян, предложенные Пентагоном, выглядят «надуманными». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, в Москве не верят утверждению, что сбор биоматериала велся в коммерческих и исследовательских целях. «Такого рода объяснения кажутся надуманными и сомнительными», — подчеркнул он.

«Видим, что по периметру российских границ деятельность американских государственных органов двойного применения набирает обороты, это может иметь далеко идущие последствия. Мы говорим об этом открыто и американцам, и нашим соседям, где создана целая сеть лабораторий при содействии и участии США», — прокомментировал ситуацию дипломат.

Напомним, изначально о сборе биоматериала на территории всей России заявил Владимир Путин. Речь шла о ДНК и РНК представителей российских этносов, которые могут использоваться для проведения генетических экспертиз.

Отметим, что во время Второй мировой войны японцы пытались создать оружие, направленное только против китайцев.

Ранее председатель комитета Государственной думы России по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал объяснение Пентагона «неуклюжей, плохо продуманной легендой», которая скрывает настоящие цели.