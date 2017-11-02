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В России разрабатывается учебный курс для школ и вузов «Права человека»

14:27 2.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

В России разрабатывается учебная программа по правам человека для школ и высших учебных заведений.

Как пишет «Интерфакс» инициатором этого выступила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она рассказала, что сейчас такого курса как «Права человека» нет ни в высших учебных заведениях, ни в школах.

«Я обратилась с этим вопросом к президенту, он поддержал меня. Поддержал меня и Дмитрий Анатольевич Медведев. И сегодня впервые разрабатывается государственная учебная программа», - рассказала Москалькова.

Она добавила, что по роду работы она часто сталкивается с ситуацией, когда не может помочь человеку из-за того, что он не знал о своих правах и пропустил срок обращения в государственные органы или совершил другие ошибки.

Она пригласила принять участие в разработке данной учебной программы представителей общественных организаций.

Темы: Борьба за права человека в мире, Борьба за права человека в России, Права и ценности русского населения России, Образование в России
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Комментарии читателей
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02.11.2017, 20:32
Гость: gvozd

инициатором этого выступила российский омбудсмен Татьяна Москалькова
--
еще один агент влияния в государственной машине рф.
02.11.2017, 19:02
Гость: demos

я думаю, все знают этого человека. А остальные - бесправное быдло.
02.11.2017, 19:01
Гость: Парадокс

Когда изучали исторический материализм, то права трудящихся и граждан соблюдались, а перестали изучать и стали плевать на права трудящихся и граждан ради личной наживы.
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