В России разрабатывается учебный курс для школ и вузов «Права человека»

В России разрабатывается учебная программа по правам человека для школ и высших учебных заведений.

Как пишет «Интерфакс» инициатором этого выступила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она рассказала, что сейчас такого курса как «Права человека» нет ни в высших учебных заведениях, ни в школах.

«Я обратилась с этим вопросом к президенту, он поддержал меня. Поддержал меня и Дмитрий Анатольевич Медведев. И сегодня впервые разрабатывается государственная учебная программа», - рассказала Москалькова.

Она добавила, что по роду работы она часто сталкивается с ситуацией, когда не может помочь человеку из-за того, что он не знал о своих правах и пропустил срок обращения в государственные органы или совершил другие ошибки.

Она пригласила принять участие в разработке данной учебной программы представителей общественных организаций.