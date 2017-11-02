ФАС обвинила «Почту России» в ограничении конкуренции

ФАС России рассмотрела жалобы ООО «Авангард» на действия ФГУП «Почта России». В настоящий момент учреждение проводит шесть аукционов* на уборку помещений и прилегающих территорий своих филиалов в шести макрорегионах страны: Сибирь, Волга 1 и Волга 2, Центр, Урал, Юг.

При этом, как установил антимонопольный орган, лот каждого из шести аукционов объединяет в себе несколько субъектов макрорегиона, территориально не связанных друг с другом, что ведет к значительному сокращению числа потенциальных участников закупок.

«К примеру, лот аукциона по центральному макрорегиону сформирован таким образом, что в него входит уборка филиалов Почты России сразу в 10 регионах: Владимирской, Ивановской, Рязанской, Костромской, Брянской, Калужской, Смоленской, Тульской, Тверской и Ярославской областях. Цена такого контракта составила более 600 млн руб. А лот аукциона по южному макрорегиону и вовсе включает в себя некоторые регионы из центрального федерального округа. Очевидно, что число хозяйствующих субъектов, способных побороться за такие крупные контракты, невелико», - поясняет заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

На этом основании антимонопольный орган признал ФГУП «Почта России» нарушившим ч. 1 ст. 2 Закона о закупках. Теперь нарушитель обязан внести изменения в аукционные документации так, чтобы лоты упомянутых закупок были сформированы должным образом.