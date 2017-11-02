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ФАС обвинила «Почту России» в ограничении конкуренции

16:39 2.11.2017
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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ФАС России рассмотрела жалобы ООО «Авангард» на действия ФГУП «Почта России». В настоящий момент учреждение проводит шесть аукционов* на уборку помещений и прилегающих территорий своих филиалов в шести макрорегионах страны: Сибирь, Волга 1 и Волга 2, Центр, Урал, Юг.

При этом, как установил антимонопольный орган, лот каждого из шести аукционов объединяет в себе несколько субъектов макрорегиона, территориально не связанных друг с другом, что ведет к значительному сокращению числа потенциальных участников закупок.

«К примеру, лот аукциона по центральному макрорегиону сформирован таким образом, что в него входит уборка филиалов Почты России сразу в 10 регионах: Владимирской, Ивановской, Рязанской, Костромской, Брянской, Калужской, Смоленской, Тульской, Тверской и Ярославской областях. Цена такого контракта составила более 600 млн руб. А лот аукциона по южному макрорегиону и вовсе включает в себя некоторые регионы из центрального федерального округа. Очевидно, что число хозяйствующих субъектов, способных побороться за такие крупные контракты, невелико», - поясняет заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

На этом основании антимонопольный орган признал ФГУП «Почта России» нарушившим ч. 1 ст. 2 Закона о закупках. Теперь нарушитель обязан внести изменения в аукционные документации так, чтобы лоты упомянутых закупок были сформированы должным образом.

Темы: «Почта России», Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
Источник: ФАС России
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Комментарии читателей
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02.11.2017, 18:36
Гость: Ну, теперь заживём !

Навёл порядок с конкуренцией в Армении Рачик Петросян. Взялся за Россию. Ну, теперь заживём как в его самой передовой исторической родине.
02.11.2017, 17:35
Гость: А кто , кроме почты

сегодня берётся недорого доставлять небольшой и большой груз за пределы больших городов. Конечно берутся, но тарифы при этом за перевозку на 20-120 километров такие как от Владивостока до Калининграда. И при чём тут Почта? Она в советское время доставляла контейнера до любой ЖД станции и до любой деревни около автодороги, что сегодня нет в услугах ни у одного транспортного предприятия, ну нет и всё тут, либо плати космические суммы...вот когда такие услуги появятся , тогда и можно говорить о конкуренции, но когда нет предмета обсуждения, то о чём говорить? Глупость, предвзятость и нехорошая заинтересованность властей из ФАС просто поражает.
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