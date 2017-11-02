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В Совфеде предложили проверять биографии всех въезжающих в Россию

09:45 2.11.2017
Фото с сайта Krym Info
Фото с сайта Krym Info
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Экс-главком ВКС, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил проверять биографии всех въезжающих на территорию страны лиц, пишет РИА Новости.

По словам Бондарева, данная мера необходима для обеспечения безопасности граждан.

«Учитывая трансформацию методов террористических атак, следует бросить все силы на обеспечение общественной безопасности, на профилактическую работу, на блокировку самой возможности совершения преступлений. Это надо сделать каждой стране, которая хочет защитить своих граждан или подданных», - заявил он.

Одно из таких мер, наравне с ограничением оборота оружия и противодействием незаконной миграции, может стать тщательная проверка биографий всех въезжающих в страну как на ПМЖ, так и на место работы, а также в качестве туристов.

«Неважно, с туристической целью, на ПМЖ или в качестве наемных работников, - перечень мер можно продолжить», - резюмировал Бондарев. 

Темы: Борьба с терроризмом в России, Миграционная политика в России, Погранично-визовые вопросы в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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02.11.2017, 12:04
Гость: Бобориха

Мы будем брать пример с США, они даже просят указать аккаунты в соцсетях и электронные адреса, уж не говоря об анкете на 5 листах и прочей запрашиваемой информации для получения визы.
02.11.2017, 11:40
Гость: Кин-дза-дза

— Ты кто? Я спрашиваю — ты кто?
— Пришелец-прораб.
— Нет, ты паца́к! А ты кто?
— Я грузин.
— Не-ет, ты тоже пацак! Ты́ пацак, ты́ пацак и он пацак! А я — чатла́нин! И они — чатлане! Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?
02.11.2017, 11:29
Гость: stalker

В условиях отсутствия визового режима с рядом стран это не возможно. В таком случае надо автоматически отказаться от безвизового режима. Особенно в отношении Украины (кроме ЛНР и ДНР), Молдовы и стран Средней Азии. Только тогда такая проверка станет возможной перед выдачей визы.
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