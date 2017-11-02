В Совфеде предложили проверять биографии всех въезжающих в Россию

Экс-главком ВКС, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил проверять биографии всех въезжающих на территорию страны лиц, пишет РИА Новости.

По словам Бондарева, данная мера необходима для обеспечения безопасности граждан.

«Учитывая трансформацию методов террористических атак, следует бросить все силы на обеспечение общественной безопасности, на профилактическую работу, на блокировку самой возможности совершения преступлений. Это надо сделать каждой стране, которая хочет защитить своих граждан или подданных», - заявил он.

Одно из таких мер, наравне с ограничением оборота оружия и противодействием незаконной миграции, может стать тщательная проверка биографий всех въезжающих в страну как на ПМЖ, так и на место работы, а также в качестве туристов.

«Неважно, с туристической целью, на ПМЖ или в качестве наемных работников, - перечень мер можно продолжить», - резюмировал Бондарев.