Производители табака попросили власти РФ сохранить в тайне состав сигарет

Производители сигарет попросили правительство провести дополнительное обсуждение антитабачной концепции, подготовленной Минздравом. Письмо с такой просьбой, сообщает РБК, направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Табачные компании, говорится в письме, с содержанием которого ознакомилось издание, в частности несогласны с требованием ​Минздрава относить информацию о составе сигарет к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну.

Информация о своеобразии ингредиентов и их сочетании в табачных изделиях «охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне», указывают производители.

Кроме того, табачные компании не согласны с прописанным в концепции Минздрава запретом на использование в сигаретах ингредиентов со вкусами пищевых продуктов, а также с требованием о размещении предупреждений о вреде курения на обертке фильтра и сигаретной бумаге.

Минздрав обнародовал «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» в середине октября. Документ отправлен на согласование в правительство.

Минздрав, в частности, предлагает значительно расшить список мест, где курение запрещено, и ввести запрет на использование вейпов и кальянов в кафе и ресторанах. Также предусматривается «поэтапное, непрерывное повышение ставок акцизов на табачные изделия» и введение экологического налога на сигареты.

В начале 2017 года в распоряжение СМИ попал один из проектов концепции Минздрава по борьбе с курением. В том варианте документа предлагалось запретить продажу табачных изделий родившимся после 2015 года (с 2033 года). Позже глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что такое предложение «в закон не превратится, это рамочная концепция». В варианте концепции, направленном на согласование в правительство, пункт о запрете продажи сигарет родившимся после 2015 года отсутствует.