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Алексей Навальный предъявил иск президенту России

19:05 3.11.2017
Алексей Навальный © KM.RU, Филипп Киреев
Алексей Навальный © KM.RU, Филипп Киреев
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Тверской суд Москвы зарегистрировал иск оппозиционера Алексей Навального к президенту России. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

В исковом заявлении Навальный просит признать незаконными действия и бездействия главы государства. Процессуальное решение о принятии иска к рассмотрению пока не принято.

Иск связан с массовыми отказами местных властей в различных городах России в проведении митингов. Навальный уверен, что «городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы». Он обещает представить тому «исчерпывающие доказательства» в суде. По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, объем иска составляет около 800 листов.

Навальный в начале прошлого года уже подавал иск к президенту РФ, обвинив его в нарушении антикоррупционного законодательства. Суд отказался принимать заявление, поскольку оно не подлежало рассмотрению в порядке административного производства.
 

Темы: Россия, Москва, Президент России, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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03.11.2017, 20:58
Гость: Фрол.

А то вы не знаете что в тюрьму сажают в основном только русских. И в основном против тех, кто поднимает голос в защиту русского народа, на которых сразу вешаются лживые чрлыки экстремистов или же обвиняют по 282.
03.11.2017, 20:36
Гость: славянин

Навальный если все так и ты прав тогда продолжай гнуть свою линию. Правда на твоей стороне. Да, и что там с троцкистом Медведевым, почему нет продолжения фильма против этого жулья во власти? Для нас русских совсем не важно что Навальный обвиняет, главное как вывести на чистую воду этих коррупционеров во власти.
03.11.2017, 20:08
Гость: Крутой

Навальный не умный человек. Ну кто же примет иск к президенту страны, президенты или уходят сами, или их свергают. Меня удивляет , почему сам Навальный не сидит в тюрьме? Вроде бы его уже несколько раз осуждали по разным статьям. Клоунада, да и только.
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