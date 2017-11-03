Алексей Навальный предъявил иск президенту России

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск оппозиционера Алексей Навального к президенту России. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

В исковом заявлении Навальный просит признать незаконными действия и бездействия главы государства. Процессуальное решение о принятии иска к рассмотрению пока не принято.

Иск связан с массовыми отказами местных властей в различных городах России в проведении митингов. Навальный уверен, что «городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы». Он обещает представить тому «исчерпывающие доказательства» в суде. По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, объем иска составляет около 800 листов.

Навальный в начале прошлого года уже подавал иск к президенту РФ, обвинив его в нарушении антикоррупционного законодательства. Суд отказался принимать заявление, поскольку оно не подлежало рассмотрению в порядке административного производства.

