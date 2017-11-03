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Полонский заявил о возрождении бренда Mirax

16:51 3.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Бывший воаделец Mirax Group Сергей Полонский не исключил своего возвращения в строительный бизнес. На выставке Russian Internet Week 2017 он анонсировал планы построить город нового поколения, насыщенный современными технологиями, удобный для жизни и экологически чистый. Об этом сообщает РИА Новости.

«Компания Mirax — это я. Время меняется и ставит перед нами новые вызовы. Для их решения требуются новые подходы, новый образ мышления. В том числе и в сфере образования, где господствуют устаревшие подходы. Новый проект позволит создать эффект вовлечения в процесс обучения», — заявил Полонский.

Как отметил бизнесмен, над этим вопросом он начал работать еще в Камбодже. В городе нового поколения должны быть применены самые современные технологии в сфере образования и техники безопасности. По оценке самого Полонского, инвестиции в проект могут составить около 10 миллионов долларов.

В 2015 году Сергей Полонский был арестован в Камбодже и затем депортирован в Россию. Его обвинили в хищении в особо крупном размере. По версии следствия, бизнесмен похитил деньги инвесторов при строительстве жилого комплекса «Кутузовская миля» в Москве и загородного поселка «Рублевская ривьера». Полонский отказался признать себя виновным.

12 июля Полонского осудили за хищение более 2,6 миллиарда рублей при строительстве жилья. Его и остальных фигурантов дела освободили сразу после приговора, так как срок давности по преступлению истек. Полонский свою вину не признавал.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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03.11.2017, 20:49
Гость: кот базилио.

поле чудес в стране ..... .
03.11.2017, 19:46
Гость: такс

Срок давности истёк можно по новой
03.11.2017, 18:24
Гость: kot

Женить Полонского на Поклонской !!!
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