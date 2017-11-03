]]> ]]>
Главная В России Новости

Тело Ленина предложили передать на баланс коммунистов

20:28 3.11.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев считает, что тело Владимира Ленина следует не предавать земле, а передать на баланс одной из коммунистических партий.

Он отметил, что при жизни Ленин православным себя не считал и боролся с религией. «Поэтому настаивать на его христианском погребении было бы несколько странно», - цитирует РИА «Новости» Силантьева.

По мнению правозащитника, тело Ленина следует вынести из мавзолея на Красной площади и поместить в какое-либо другое здание, а за его демонстрацию публике можно брать плату. Силантьев также добавил, что Ленин является символом советской эпохи и сохранять его сегодня уже нет необходимости.

Ранее за захоронение тела Ленина высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что соответствующее решение должно быть принято президентом России Владимиром Путиным. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, допустила возможность проведения референдума по этому вопросу.

Темы: Россия, Общественно-политическая жизнь в России, История СССР
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.11.2017, 01:37
Гость: душа радуется как церковные деятели

пекутся о государственных средствах.
То Матильда их возмущает, не прокатило облико морале, стали на бюджетное финансирование налегать. то Ильич поперек горла.
А вывод наворованного из бюджета за границу их нисколечко не напрягает.
04.11.2017, 00:43
Гость: ВВВ

После тебя...
04.11.2017, 00:40
Гость: ВВВ

Осудить надо этих бешеных собак (извините не нашёл другого эпитета) по статье "оскорбление чувств (не)верующих". По пятёрочке на брата и... остальные угомонятся!
Все комментарии (34)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.