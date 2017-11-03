Тело Ленина предложили передать на баланс коммунистов

Глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев считает, что тело Владимира Ленина следует не предавать земле, а передать на баланс одной из коммунистических партий.

Он отметил, что при жизни Ленин православным себя не считал и боролся с религией. «Поэтому настаивать на его христианском погребении было бы несколько странно», - цитирует РИА «Новости» Силантьева.

По мнению правозащитника, тело Ленина следует вынести из мавзолея на Красной площади и поместить в какое-либо другое здание, а за его демонстрацию публике можно брать плату. Силантьев также добавил, что Ленин является символом советской эпохи и сохранять его сегодня уже нет необходимости.

Ранее за захоронение тела Ленина высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что соответствующее решение должно быть принято президентом России Владимиром Путиным. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, допустила возможность проведения референдума по этому вопросу.