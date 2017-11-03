Минюст дорабатывает законопроект об изъятии единственного жилья у должников и пока не внес его в правительство.

Об этом агентству RNS сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом предложений, поступивших от заинтересованных органов государственной власти, и пока не внесен в правительство Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

Ранее законопроект прошел общественное обсуждение и был направлен на согласование в заинтересованные органы государственной власти.

Министр юстиции Александр Коновалов говорил RNS, что Минстрой согласовал законопроект о взыскании единственного жилья у должников. «Минстрой поддерживает», — сказал министр в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Законопроектом устанавливается возможность обращения взыскания на единственное жилое помещение, принадлежащее должнику, если его размер двукратно превышает площадь жилого помещения, рассчитанную с учетом нормы предоставления, а рыночная стоимость — двукратно превышает среднюю стоимость такого жилого помещения.

Законопроект направлен на улучшение ситуации по взысканию задолженности со злостных неплательщиков алиментов, а также обеспечение жилищных прав несовершеннолетних детей при разводе родителей, следует из материалов к законопроекту, который размещен на портале раскрытия нормативно-правовых актов.