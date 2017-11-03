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Силовики нашли в квартире матери Захарченко еще один склад денег

12:11 3.11.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Следователи обнаружили в квартире матери скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко тайник с 20 млн рублей и €600 тыс., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Для хранения незаконно полученных средств Захарченко использовал также квартиру своей матери на Мичуринском проспекте в Москве. Там ходе обыска изъяты 19,5 млн рублей, часы Rolex, €600 тыс. и $20 тыс.», — сказал собеседник агентства.

Источник рассказал, что экс-сотрудник МВД отрицает свою причастность к этим денежным суммам. В свою очередь, мать Захарченко заверила, что богатства были накоплены и получены от продажи недвижимости.

Экс-сотрудник МВД Захарченко курировал в ведомстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был задержан в сентябре 2016 года за получение взятки в размере 7 млн рублей.

Полковник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток по четырем эпизодам. Во время обыска в его квартире были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Дмитрий Захарченко свою вину во взятках (всего в его деле три таких эпизода) категорически отрицает. Вскоре после ареста Захарченко был уволен из МВД, поста также лишился его начальник Александр Тищенко, а само управление «Т» расформировано.

Темы: Россия, Расследования в России, МВД России
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Комментарии читателей
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03.11.2017, 20:08
Гость: Татьяна Алексеевна

Милок,с чего ты взял,что я боюсь Навального? Да он по сравнению со мной хиляк на тонких ножках.
03.11.2017, 20:06
Гость: Татьяна Алексеевна

Фрол,ну вот я здесь сижу и пишу на разные темы.Кстати,постоянно защищаю РУССКИХ людей.Заметил? Защищаю русскую историю,культуру,идентификацию.ПОЧЕМУ ко мне не применяют 282-ю статью? Значит вопрос в том,КАК это делать.А ответ простой.В Библии есть слова Христа,которые многие не понимают : А кто хочет стать первым,стань последним.Да и объяснять русским про них самих тоже надо уметь.Говоришь,катастрофа 1917 года? Возможно.Но,потом русские показали ВСЕМУ миру ЧТО они могут и КАК они могут.И это уже были ДРУГИЕ русские.Более опытные и закаленные.То,что нас НЕ УБИВАЕТ,делает СИЛЬНЕЕ.
03.11.2017, 18:26
Гость: у дальних родственников, друзей и знакомых

И у друзей друзей друзей..-так и до вас доберутся.
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