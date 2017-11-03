Силовики нашли в квартире матери Захарченко еще один склад денег

Следователи обнаружили в квартире матери скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко тайник с 20 млн рублей и €600 тыс., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Для хранения незаконно полученных средств Захарченко использовал также квартиру своей матери на Мичуринском проспекте в Москве. Там ходе обыска изъяты 19,5 млн рублей, часы Rolex, €600 тыс. и $20 тыс.», — сказал собеседник агентства.

Источник рассказал, что экс-сотрудник МВД отрицает свою причастность к этим денежным суммам. В свою очередь, мать Захарченко заверила, что богатства были накоплены и получены от продажи недвижимости.

Экс-сотрудник МВД Захарченко курировал в ведомстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был задержан в сентябре 2016 года за получение взятки в размере 7 млн рублей.

Полковник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток по четырем эпизодам. Во время обыска в его квартире были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Дмитрий Захарченко свою вину во взятках (всего в его деле три таких эпизода) категорически отрицает. Вскоре после ареста Захарченко был уволен из МВД, поста также лишился его начальник Александр Тищенко, а само управление «Т» расформировано.