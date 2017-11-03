ЛДПР предложила перенести празднование Дня России на 21 сентября

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о переносе празднования Дня России с 12 июня на 21 сентября, сообщает РИА Новости.

"Представляется, что наиболее подходящей датой празднования Дня России является 21 сентября. Именно в этот день в 1862 году в Великом Новгороде императором Александром II открыт памятник "Тысячелетие Руси", ознаменовавший тысячелетие основания Русского государства. С этих пор 21 сентября в России отмечали День основания российской государственности", — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов, празднование Дня России 12 июня вызывает многочисленные споры среди историков, ученых, обществоведов, так как некоторые "воспринимают этот праздник неоднозначно, поскольку Россия имеет более чем тысячелетнюю историю и приурочивание праздника к 12 июня является спорным".

"Принятие Федерального закона позволит восстановить и сохранить культурно-историческое наследие нашей страны, утвердить преемственность и непрерывность российской государственности и повысить значимость важнейшего национального праздника", — отмечают авторы.