]]> ]]>
Главная В России Новости

ЛДПР предложила перенести празднование Дня России на 21 сентября

15:17 3.11.2017
Фото с сайта amic.ru
Фото с сайта amic.ru

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о переносе празднования Дня России с 12 июня на 21 сентября, сообщает РИА Новости.

"Представляется, что наиболее подходящей датой празднования Дня России является 21 сентября. Именно в этот день в 1862 году в Великом Новгороде императором Александром II открыт памятник "Тысячелетие Руси", ознаменовавший тысячелетие основания Русского государства. С этих пор 21 сентября в России отмечали День основания российской государственности", — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов, празднование Дня России 12 июня вызывает многочисленные споры среди историков, ученых, обществоведов, так как некоторые "воспринимают этот праздник неоднозначно, поскольку Россия имеет более чем тысячелетнюю историю и приурочивание праздника к 12 июня является спорным".

"Принятие Федерального закона позволит восстановить и сохранить культурно-историческое наследие нашей страны, утвердить преемственность и непрерывность российской государственности и повысить значимость важнейшего национального праздника", — отмечают авторы.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Праздничные дни и памятные даты в России, Партия ЛДПР
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.11.2017, 20:51
Гость: чо гадать то?

День современной России - это день, когда СССР уничтожили три богатыря в Беловежской пуще..
03.11.2017, 19:44
Гость: ВВВ

Странно, что никто не вспомнил, что в этот день, 21 сентября 1648 года, "творец Украинской Республики" Богдан Хмельницкий начал сражение с Польской Армией у села Пилявцы и чуть более чем за сутки их разгромил!
По непонятной причине заслугу Хмельницкого в создании Украинской государственности ныне замалчивают!
03.11.2017, 19:35
Гость: ВВВ

Согласен, коллега. Медсестра, в какой палате у нас президенты?
Все комментарии (20)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.