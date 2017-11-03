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Суд арестовал 95 миллионов рублей на счетах бывшего главы «Почты России»

09:19 3.11.2017
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на более 95 миллионов рублей, которые находятся на счетах бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. 

Это было сделано в рамках дела против руководителя департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которую обвиняют в превышении полномочий из-за выплаты Страшнову премии в размере 95 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».

Как заявили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, арест был наложен 31 августа. Представители Страшнова уже обжаловали это решение.

Дмитрий Страшнов возглавлял «Почту России» с 2013 года по лето 2017-го. За время его работы ряд показателей работы учреждения значительно улучшился — к примеру, в первом квартале 2017 года «Почта России» заняла шестое место в международном рейтинге экспресс-доставки, а в 2012-м занимала 140-е.

В 2016 году Генпрокуратура заявила, что годом ранее Страшнову была незаконно выплачена премия в размере 95,4 миллиона рублей — вместо 13,4 миллиона. Сам он не стал фигурантом уголовного дела, но дело возбудили против главы департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которая утверждала размер его вознаграждения.

Темы: Россия, Расследования в России, «Почта России»
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Комментарии читателей
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03.11.2017, 10:20
Гость: такс

Надо было выплатить 195 миллионов тогда бы средняя зарплата выросла
03.11.2017, 09:39
Гость: Остолоп

"Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на более 95 миллионов рублей, которые находятся на счетах бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова."
Обидно: Сечину, Чубайсу, Миллеру можно, а Димитрию - нет
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