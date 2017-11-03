Шуршание на миллион, или Новые методы «Аэрофлота» в продвижении услуг?

Один из пассажиров «Аэрофлота» подал на авиакомпанию в суд

Сочинец Лев Левченко намерен отсудить у компании «Аэрофлот» 999 тысяч 999 рублей 99 копеек за причиненный моральный вред.

Истец пояснил, что поводом для претензий к авиакомпании послужила слишком громкая упаковка для еды. Левченко рассказал, что некоторое время назад возвращался с семьей из-за границы и во время длительного перелета рассчитывал поспать хотя бы непродолжительное время. Однако не смог уснуть из-за шума в салоне.

Несмотря на кажущуюся несерьезность иска, о нем написало множество СМИ, в том числе ведущие информагентства.

Весьма странно, что этот нелепый иск стал информационным поводом федерального масштаба. В связи с этим хочется спросить: «А был ли мальчик?»

Вполне может оказаться так, что эти псевдокритические публикации были организованы пресс-службой самого «Аэрофлота».

Эксперты рынка считают, что пиарщики Аэрофлота специально разыграли эту комедию, подговорив пассажира подать этот смехотворный иск, предполагает Infox.. Несмотря на кажущуюся примитивность, этот ход при крайне низком уровне корпоративного пиара в России выглядит как прорыв и ноу-хау.

В любом случае, иск был подан, но вряд ли Пресненский суд, воспримет его серьезно и примет его к производству, ведь все история больше похожа не первоапрельскую шутку.

В перспективе это может стать прецедентом для выдвижения и других бредовых претензий. Например, некоторые сидящие на диете пассажиры окажутся недовольны ароматом подаваемых блюд, или кого-то смутят слишком красивые стюардессы, или кресла слишком хорошо раскладываются в кровать в бизнес-классе, или будет мешать спать сосед, который все время смотрит хорошее кино в системе развлечений, и т.д. и т.п.

Тут, как говорится, фантазия безгранична.