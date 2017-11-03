]]> ]]>
Главная В России Новости

Россия расценила действия США под Эт-Танфом как военное преступление

09:41 3.11.2017
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Сирийский кризис

Действия коалиции во главе с США в районе сирийского города Эт-Танф могут быть расценены как военное преступление, поскольку они не оказывают помощь беженцам, пострадавшим в боестолкновении в районе лагеря Эр-Рукбан 29 октября. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

По информации организации, группировки «Бригада шахидов «Аль-Карьятейна» и «Восточные львы» начали перестрелку. В результате от пуль террористов погибли 13 сирийских беженцев, более 20 человек, включая детей, получили ранения разной степени тяжести. Однако, как утверждают в Центре примирению, медпомощь им оказана не была.

«Фактически, все пострадавшие обречены на гибель. Подобные действия военнослужащих США и так называемой международной коалиции в районе Эт-Танфа являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права и могут быть квалифицированы как военное преступление», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что сирийские беженцы в районе города Эт-Танф, где расположена американская военная база, лишены возможности получать гуманитарную помощь

"По вине США, незаконно развернувших там свою военную базу с запретом под угрозой уничтожения приближаться к ней ближе (чем на) 55 км, лишены возможности получения гуманитарной помощи десятки тысяч сирийских беженцев в расположенном рядом с базой палаточном лагере "Эр-Рукбан", - добавили в Минобороны.

Темы: Отношения России и США, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.11.2017, 10:55
Гость: ???

Где мадам Алексеева? Заснула у еврейской "стены скорби"?
03.11.2017, 10:47
Гость: Ха

А мировая общественность с ее демократическими СМИ засунула язык в американский ... Ну Вы меня поняли. Не слышу дружного воя наших црущебелоленточных защитников мира.
03.11.2017, 10:23
Гость: Mt

Cирийские беженцы в районе города Эт-Танф, это ещё один источник пополнения "умеренной оппозиции", у них нет другого пути для выживания. Всё в интересах США, ничего лишнего!
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.