Россия расценила действия США под Эт-Танфом как военное преступление

Действия коалиции во главе с США в районе сирийского города Эт-Танф могут быть расценены как военное преступление, поскольку они не оказывают помощь беженцам, пострадавшим в боестолкновении в районе лагеря Эр-Рукбан 29 октября. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

По информации организации, группировки «Бригада шахидов «Аль-Карьятейна» и «Восточные львы» начали перестрелку. В результате от пуль террористов погибли 13 сирийских беженцев, более 20 человек, включая детей, получили ранения разной степени тяжести. Однако, как утверждают в Центре примирению, медпомощь им оказана не была.

«Фактически, все пострадавшие обречены на гибель. Подобные действия военнослужащих США и так называемой международной коалиции в районе Эт-Танфа являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права и могут быть квалифицированы как военное преступление», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что сирийские беженцы в районе города Эт-Танф, где расположена американская военная база, лишены возможности получать гуманитарную помощь

"По вине США, незаконно развернувших там свою военную базу с запретом под угрозой уничтожения приближаться к ней ближе (чем на) 55 км, лишены возможности получения гуманитарной помощи десятки тысяч сирийских беженцев в расположенном рядом с базой палаточном лагере "Эр-Рукбан", - добавили в Минобороны.