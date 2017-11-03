В правительстве предложили отказаться от налоговой реформы

В российском правительстве планируют отказаться от проведения в ближайшее время налоговой реформы, пишут «Ведомости».

Такое предложение, по данным источников издания, планируется включить в доклад об итогах обсуждения налоговой реформы, который правительство готовит по поручению президента Владимира Путина.

Единственным активно обсуждавшимся в правительстве вариантом реформы, по словам собеседников «Ведомостей», был налоговый маневр — снижение страховых взносов и повышение НДС до 22%. Эта идея, по словам одного из источников, официально не отвергнута, но встретила активное сопротивление социального блока.

От других налоговых изменений, пишут «Ведомости», например, от введения налога с продаж, правительство отказалось еще раньше.

Представители премьера Дмитрия Медведева, первого вице-премьера Игоря Шувалова и Минэкономразвития отказались от комментариев.

О начале обсуждения налоговой реформы в России заявил в послании Федеральному собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин. Правительству было поручено к декабрю 2017 года подготовить доклад об итогах обсуждения реформы. Предполагалось, что если реформу будет решено провести, то все необходимые изменения в законодательство внесут в течение 2018 года.

В обсуждения реформы, как сообщалось, в числе прочего, обсуждался налоговый маневр — повышения НДС (налог на добавленную стоимость) до 22 процентов при одновременном снижении до 22 процентов страховых взносов, повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также введение прогрессивной шкалы НДФЛ.

При этом источники неоднократно подчеркивали, что любую налоговую реформу не планируется проводить до выборов президента в 2018 году.