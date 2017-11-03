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В правительстве предложили отказаться от налоговой реформы

15:41 3.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В российском правительстве планируют отказаться от проведения в ближайшее время налоговой реформы, пишут «Ведомости».

Такое предложение, по данным источников издания, планируется включить в доклад об итогах обсуждения налоговой реформы, который правительство готовит по поручению президента Владимира Путина.

Единственным активно обсуждавшимся в правительстве вариантом реформы, по словам собеседников «Ведомостей», был налоговый маневр — снижение страховых взносов и повышение НДС до 22%. Эта идея, по словам одного из источников, официально не отвергнута, но встретила активное сопротивление социального блока.

От других налоговых изменений, пишут «Ведомости», например, от введения налога с продаж, правительство отказалось еще раньше.

Представители премьера Дмитрия Медведева, первого вице-премьера Игоря Шувалова и Минэкономразвития отказались от комментариев.

О начале обсуждения налоговой реформы в России заявил в послании Федеральному собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин. Правительству было поручено к декабрю 2017 года подготовить доклад об итогах обсуждения реформы. Предполагалось, что если реформу будет решено провести, то все необходимые изменения в законодательство внесут в течение 2018 года.

В обсуждения реформы, как сообщалось, в числе прочего, обсуждался налоговый маневр — повышения НДС (налог на добавленную стоимость) до 22 процентов при одновременном снижении до 22 процентов страховых взносов, повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также введение прогрессивной шкалы НДФЛ.

При этом источники неоднократно подчеркивали, что любую налоговую реформу не планируется проводить до выборов президента в 2018 году.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Правительство России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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03.11.2017, 19:41
Гость: Фрол.

Наглецы просто не знают чем себя занять. Поднимать и развивать страну это выше ихнего интеллектуального уровня. Или например сделать в стране прогрессивную шкалу обложения, а не плоскую как сейчас. Остается подворовывать, заниматься спекуляцией, вывозить деньги в офшоры. Не давать подниматься экономически нашим русским товаро-производителям. Поэтому главной их задачей остается сохранить любой ценой себя во власти и не допускать доминирования русских во власти.
03.11.2017, 19:13
Гость: Россиянин

Надо отказываться не только от налоговых реформ, но и от этого правительства коррупционеров.
03.11.2017, 17:34
Гость: stalker

Правильно, на фига что-то реформировать в стране если цены на нефть стабилизировались и ползут вверх. Этим все и объясняется. Наше государство подобно бревну, которое плывет по течению.
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