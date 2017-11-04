ФАС назвала дату возобновления продажи билетов в плацкарт и общие вагоны

Продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования на 2018 год возобновятся не позднее 16 ноября, ожидает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

"Министерство транспорта России совместно с ФАС выработают консолидированную позицию по вопросу установления тарифов на (такие - ИФ) перевозки. После этого антимонопольная служба по согласованию с правительством РФ примет необходимые взвешенные решения по этому вопросу, для открытия продаж билетов в сроки, установленные законодательством", - говорится в сообщении.

ФАС отмечает, что в соответствии с правилами ж/д перевозок пассажиров, перевозчик должен начать продажу билетов не позднее, чем за 45 дней до отправления. Продажа билетов на 1 января 2018 г. должна открыться не позднее, чем 16 ноября, пишет "Интерфакс".

В пятницу вечером ОАО "Российские железные дороги" сообщили, что продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования "дочки" монополии - АО "Федеральная пассажирская компания" - отправлением с 1 января 2018 г. приостановлена с 3 ноября "в связи с отсутствием решений регулятора по тарифам на следующий год".

Если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам будет компенсирована разница в стоимости или предложен возврат без штрафных санкций, уточняла компания, напоминая при этом, что с 2016 г. перевозчик ввел возможность покупки билетов за 60 суток до отправления поезда.

Между тем в РЖД сообщили, что "Федеральная пассажирская компания" ждет решения регулятора о размере тарифа в вагоны дальнего следования категории плацкарт и общие, чтобы возобновить продажу билетов.