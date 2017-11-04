РЖД приостанавливает продажу билетов в плацкарт и общие вагоны

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) временно приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК) с отправлением с 1 января 2018 года.

«В связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год с 3 ноября 2017 года временно приостановлена продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Уточняется, что исключение составляют поезда категории «скоростной», в том числе это касается билетов на поезда «Сапсан». В случае если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам будет компенсирована разница в стоимости или предложен бесплатный возврат билетов.