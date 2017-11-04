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РЖД приостанавливает продажу билетов в плацкарт и общие вагоны

10:43 4.11.2017
Пассажирский поезд © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Компания «Российские железные дороги» (РЖД) временно приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК) с отправлением с 1 января 2018 года.

«В связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год с 3 ноября 2017 года временно приостановлена продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Уточняется, что исключение составляют поезда категории «скоростной», в том числе это касается билетов на поезда «Сапсан». В случае если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам будет компенсирована разница в стоимости или предложен бесплатный возврат билетов.

Темы: Железнодорожный транспорт в России, ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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04.11.2017, 12:08
Гость: Чем дальше

тем стабилизцовей и крепчее наша еканомика.
Тариф "Лучина" на электроэнергию...телеги повышенной комфортности от отечественного производителя вместо электропоездов...импортозамещение самолетов стерхолетами...
Наша Галера вперде планеты всей!
04.11.2017, 10:57
Гость: просто супер

РЖД в целях повышения комфорта хочет вовсе ликвидировать плацкартные вагоны.
После этого многие вообще не смогут никуда поехать.
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