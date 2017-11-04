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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

14:57 4.11.2017

По традиции в День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

Фото с сайта kremlin.ru

В церемонии приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, главный раввин России Берл Лазар, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, члены президентского Совета по межнациональным отношениям, представители молодёжных организаций, сообщает пресс-служба Кремля.

По завершении церемонии глава государства кратко побеседовал с религиозными деятелями и представителями молодёжных организаций.

День народного единства учреждён в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда второе народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов.

Темы: Праздники в России и за рубежом, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.11.2017, 16:36
Гость: SL

Странно. А почему не перерезавшим русских киргизам?
04.11.2017, 15:41
Гость: Отец

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, однако он же посадил в тюрьму на 13 лет полковника Владимира Квачкова, создавшего Народное ополчение имени Минина и Пожарского-на случай прихода активной фазы оккупации страны американцами.
04.11.2017, 15:18
Гость: Третье народное ополчение под предводительством

Владимиром Путином, Патриархом Московским и всея Руси Кирилл, Митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием, верховным муфтием, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддиновым, председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдиновым, главой Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеевым, архиепископом Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрихом Брауэром и главным раввином России Берлом Лазарем - цветы от
иностранных интервентов.

Читать полностью: http://www.km.ru/v-rossii/2017/11/04/vladimir-putin/813650-putin-vozlozhil-tsvety-k-pamyatniku-mininu-i-pozharskomu-n
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