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Путин рассказал, что является генетическим кодом российского народа

18:26 4.11.2017
Приём по случаю Дня народного единства. Фото с сайта kremlin.ru
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Президент Владимир Путин назвал заботу о своей стране и неприятие любого внешнего давления основой российской государственности и генетическим кодом народа. Об этом он заявил на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня народного единства.

В поздравлении Путин обратился к истории этого праздника. "Четыре века отделяют нас от тех драматических событий, когда сам народ поднялся против смуты и безвластия, одолел внутренние распри и внешнюю угрозу, отстоял достоинство и независимость страны", — цитирует главу государства РИА Новости.

Российский президент отметил, что "преданность отечеству объединяла тогда людей разных сословий, национальностей, вероисповеданий".

Он отметил, что каждый народ приносит миру свое уникальное достояние, и в России таким наследием является многовековой опыт мирного проживания людей разных национальностей. "Другой такой большой многоликой страны, как наша, просто нет", — сказал президент.

"И сохранение разнообразия народов России, их этнической, культурной самобытности имеет для нас ключевое значение, так же как и традиции взаимного доверия, согласия, родства. Именно эти устои наполняют единство российской нации особой внутренней силой", — заключил глава государства.

 

Темы: Россия, Праздники в России и за рубежом, Владимир Путин
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