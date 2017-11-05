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Полиция задержала в центре Москвы сотни человек

20:51 5.11.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Москве задержаны сотни человек за нарушения порядка в ходе несанкционированной акции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно сведениям агентства, число задержанных составляет 230 человек. АГН «Москва», ссылаясь на столичный главк МВД, утверждает, что правоохранителями задержаны 263 человека.

Все они доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях. У некоторых задержанных изъято холодное и травматическое оружие.

Ранее сообщалось о том, что в Москве была пресечена деятельность незарегистрированного движения «Артоподготовка». Его участники планировали устроить 4-5 ноября поджоги административных зданий. Организатор движения Вячеслав Мальцев сбежал за границу, опасаясь ареста. В отношении него в России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности).
   

Темы: Россия, Москва, Правоохранительные органы в России, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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06.11.2017, 01:00
Гость: Loud Voice

Повторяется история в виде фарса. Сколько вагоны не пломбируй, но Мальцев это обычное чучело. А Ленин был Вождь.
06.11.2017, 00:19
Гость: Ленин тоже сбегал за границу

История повторяется. Вагон уже пломбируют.
05.11.2017, 23:16
Гость: Сергей

разведчик, кхм... там реконструкторы в шинелях и шапках- после прохода ему понравилось во всем этом ходить? как то на мыло тянет... я канеш помню склоку в 80х кгб и мвд- но боюсь ща даже я пенсионер вмф- достаточно быстро решу вопрос с задержанием 17! летнего. у мя сынулю брали в Североморске за распевание песен в подъезде в 16 лет- и ничего- жена на тихаря сходила- принесла паспорт- и отпустили.
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