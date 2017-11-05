5 ноября в России отмечается День военного разведчика

5 ноября Россия отмечает День военного разведчика – профессиональный праздник российских военных, чья служба связана с военной разведкой.

Изображение со страницы сообщества "Военная разведка России" в соцсети

Праздник был учрежден приказом министра обороны Игоря Сергеева от 12 октября 2000 года. Он отмечается ежегодно 5 ноября в соответствии с президентским указом от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ».

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником.

"На протяжении всей своей истории военная разведка играет особую роль в укреплении обороноспособности нашего государства. В годы суровых испытаний и в мирное время она своевременно обеспечивает руководство страны полной и достоверной информацией, необходимой для принятия важнейших решений.

На современном этапе военные разведчики достойно продолжают славные традиции старших поколений. В сложных условиях, нередко с риском для жизни, успешно выполняют поставленные задачи по защите национальных интересов России, вносят неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом, проявляя высочайший профессионализм, исключительную выдержку и личное мужество", - говорится в приказе министра, опубликованном на сайте ведомства.

Сергей Шойгу также поблагодарил военных разведчиков за самоотверженную службу, честную и добросовестную работу.