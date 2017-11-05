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5 ноября в России отмечается День военного разведчика

13:00 5.11.2017

5 ноября Россия отмечает День военного разведчика – профессиональный праздник российских военных, чья служба связана с военной разведкой.

Изображение со страницы сообщества "Военная разведка России" в соцсети

Праздник был учрежден приказом министра обороны Игоря Сергеева от 12 октября 2000 года. Он отмечается ежегодно 5 ноября в соответствии с президентским указом от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ».

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником.

"На протяжении всей своей истории военная разведка играет особую роль в укреплении обороноспособности нашего государства. В годы суровых испытаний и в мирное время она своевременно обеспечивает руководство страны полной и достоверной информацией, необходимой для принятия важнейших решений.

На современном этапе военные разведчики достойно продолжают славные традиции старших поколений. В сложных условиях, нередко с риском для жизни, успешно выполняют поставленные задачи по защите национальных интересов России, вносят неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом, проявляя высочайший профессионализм, исключительную выдержку и личное мужество", - говорится в приказе  министра, опубликованном на сайте ведомства.

Сергей Шойгу также поблагодарил военных разведчиков за самоотверженную службу, честную и добросовестную работу.

Темы: Российские спецслужбы и разведка, Праздники в России и за рубежом, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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05.11.2017, 16:37
Гость: Тарас Штирлиценко, г. Киев

Опанас, я тебе помогу. Россия - хорошая страна для работы. Не какой-нибудь Лихтенштейн.
05.11.2017, 16:03
Гость: Будете у нас на Колыме

Есть интересная работа в Сибири.
05.11.2017, 15:54
Гость: Штирлиц

Печеная картошка, рюмка водки, «Ой ты степь широкая!..»
Все комментарии (8)
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