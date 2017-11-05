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Житель Воронежской области выиграл полмиллиарда в лотерею

18:19 5.11.2017
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Джекпот лотери «Русское лото» равный 506 миллионам рублей выиграл житель Воронежской области. Об этом сообщается на странице компании-оператора лотереи «Столото» во «ВКонтакте».

В компании отметили, что данный выигрыш является самым крупным за всю историю проведения в России лотерей. Обладатель полумиллиарда рублей приобрел билет в розничной точке продаж. Выигрыш ожидает его в лотерейном центре в столице.

Предыдущий рекорд был установлен в мае. Тогда житель Сочи, угадав комбинацию цифр в лотерее «6 из 45» выиграл 364,6 миллиона рублей.
 

Темы: Россия, Воронеж, Забавные рекорды и достижения
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