Власти Крыма заявили о вскрытии схем по дискредитации полуострова

Планы по дискредитации крымского полуострова, разрабатываемые специальным центром под Киевом, своевременно вскрыты, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против региона масштабную информационную войну, привлекая к подрывной работе в том числе крымчан, которые покинули полуостров.

"Руководит всем этим центр, созданный под Киевом для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом", — сказал РИА Новости Полонский.

Полонский подчеркнул, что центр курируют украинские и западные спецслужбы. По его словам, кампания по дискредитации Крыма уже видна на страницах различных интернет-изданий и в социальных сетях.

"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все, кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей давно идентифицировали. Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу. Наша задача была в том, чтобы все это вовремя вскрыть, и я думаю, что мы это сделали весьма успешно", — подчеркнул Полонский.