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Власти Крыма заявили о вскрытии схем по дискредитации полуострова

14:41 6.11.2017
Арт-бухта © KM.RU, Святослав Князев
Севастополь. Арт-бухта © KM.RU, Святослав Князев
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Планы по дискредитации крымского полуострова, разрабатываемые специальным центром под Киевом, своевременно вскрыты, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против региона масштабную информационную войну, привлекая к подрывной работе в том числе крымчан, которые покинули полуостров.

"Руководит всем этим центр, созданный под Киевом для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом", — сказал РИА Новости Полонский.

Полонский подчеркнул, что центр курируют украинские и западные спецслужбы. По его словам, кампания по дискредитации Крыма уже видна на страницах различных интернет-изданий и в социальных сетях.

"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все, кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей давно идентифицировали. Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу. Наша задача была в том, чтобы все это вовремя вскрыть, и я думаю, что мы это сделали весьма успешно", — подчеркнул Полонский.

Темы: Крым
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 00:30
Гость: Андрей

Разговоры о том, что население Крыма покидает полуостров не соответствуют действительности. Наоборот, в Крым на постоянное место жительства стремится масса людей - в первую очередь с Украины. Население крымских городов растет несмотря на усилия властей как-то ограничить этот процесс.
06.11.2017, 21:47
Гость: ВВВ

Можно спросить, зачем ныне строить новые школы в Крыму, если по одним источникам - четверть, по другим - треть крымского населения уехало из Крыма. Неужто старых школ не хватает? Иль бюджетные деньги глаза мозолят?
06.11.2017, 20:48
Гость: Патриот России

Особенно хохлы не настроили дорог у нас в Москве и ближнем Подмосковье! Чуть дождь или снег - вся столица стоит в пробках. Бандеровцы проклятые!!!
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