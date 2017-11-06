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Путин предложил расширить полномочия Росгвардии

13:19 6.11.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин предложил наделить Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов Федерации.

Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы. Как отмечается в пояснительной записке к нему, ведомство будет охранять руководителей высших исполнительных органов власти регионов исключительно на договорной основе, а других должностных лиц — как правило, на договорной основе.

Средства, которые войска национальной гвардии получат за выполнение этих услуг, в полном объеме пойдут в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

Официальным представителем президента при рассмотрении проекта закона назначен заместитель директора Росгвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Сергей Лебедев.

Предполагается, что федеральный закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Росгвардия создана на основании указа президента от 5 апреля 2016 года, в ее состав вошли внутренние войска МВД, специальные отряды быстрого реагирования и ОМОН. Национальная гвардия вместе с правоохранительными органами страны занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, а также охраняет важные государственные объекты и спецгрузы, контролирует частную охранную деятельность и оборот оружия.

Темы: Владимир Путин
Источник: «Русская весна»
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Комментарии читателей
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06.11.2017, 22:13
Гость: Парацельс

Таперича губернаторы всегда будут на мушке)) попробуй дёрнись!))
А как прекрасно замотивировано)))
Для охраны!!!))))
Хороший ход. 5 баллов.
06.11.2017, 22:09
Гость: Lelik

Организованная преступность обзаводится охраной.
06.11.2017, 21:16
Гость: demos

Сказать то чо хотел?) Попробуй сначала подумать, если есть чем, а потом пиши)
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