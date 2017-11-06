Путин предложил расширить полномочия Росгвардии

Президент России Владимир Путин предложил наделить Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов Федерации.

Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы. Как отмечается в пояснительной записке к нему, ведомство будет охранять руководителей высших исполнительных органов власти регионов исключительно на договорной основе, а других должностных лиц — как правило, на договорной основе.

Средства, которые войска национальной гвардии получат за выполнение этих услуг, в полном объеме пойдут в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

Официальным представителем президента при рассмотрении проекта закона назначен заместитель директора Росгвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Сергей Лебедев.

Предполагается, что федеральный закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Росгвардия создана на основании указа президента от 5 апреля 2016 года, в ее состав вошли внутренние войска МВД, специальные отряды быстрого реагирования и ОМОН. Национальная гвардия вместе с правоохранительными органами страны занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, а также охраняет важные государственные объекты и спецгрузы, контролирует частную охранную деятельность и оборот оружия.