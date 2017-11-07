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ФСБ опубликовала видео задержания активистов «Артподготовки»

13:37 7.11.2017
Фото с сайта vmir.su
Фото с сайта vmir.su
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Федеральная служба безопасности опубликовало видео задержания активистов признанного экстремистским движения «Артподготовка», основанного Вячеславом Мальцевым, подозреваемых в подготовке нападений на полицию.

На видео, в частности, показано, как сотрудники ФСБ берут штурмом две квартиры. В одном случае (предположительно, речь идет о Саратове), сотрудники ФСБ проникают в квартиру на первом этаже, подорвав окно, в другом — они вскрывают дверь квартиры ломом.

На видеозаписи, распространенной ФСБ, также показаны найденные при обыске у активистов «Артподготовки» компоненты для взрывных устройств, оружие и символика акции назначенной на 5 ноября 2017 года.

3 ноября ФСБ объявила о пресечении деятельности «законспирированной ячейки» сторонников Мальцева, готовивших «резонансные экстремистские акции», в том числе в Москве, с целью спровоцировать массовые беспорядки.

По данным РБК, были задержаны в общей сложности 14 человек. Задержания проходили в Москве, Красноярске, Краснодаре, Самаре и Саратове.
Националист Вячеслав Мальцев, основавший «Артподготовку», на протяжении последних нескольких лет заявлял, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. Мальцев, заочно арестованный российским судом, с июля 2017 года находится за пределами РФ.

5 ноября в Москве и других российских городах задержали более 400 человек, в том числе несовершеннолетних. На задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях, однако некоторых из них, по данным «ОВД-Инфо», допрашивали по уголовному делу о подготовке к теракту и массовым беспорядкам фигурантами которого являются активисты «Артподготовки».

Темы: Москва, Акции протеста и демонстрации в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ), Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 19:04
Гость: ВВВ

Да, блондинка - только лысая...
07.11.2017, 19:03
Гость: ВВВ

Мжжет и так, но... настоящим революционером (коммунистом в оригинале) нельзя стать, не пройдя суровую школу тюрем!
07.11.2017, 18:53
Гость: на юбилейном дне

Дно пробито:
Здесь царём называют бандита
А царя величают митрополиты
Но боятся дано трансвеститов
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