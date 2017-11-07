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Самозанятым гражданам расширят сферу деятельности

20:45 7.11.2017
Фото с сайта women24.com
Фото с сайта women24.com
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В правительстве задумались о послаблениях для самозанятых граждан с целью их легализации.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Игорю Шувалову, Минтруду и Минэкономики обсудить возможность предоставления самозанятым гражданам статуса индивидуального предпринимателя без права найма и права работать по патенту, стоимость которого составит 10 тысяч рублей в год, пишет «Коммерсант».

Идея принадлежит уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову. Он также предлагает освободить самозанятых граждан от сдачи налоговой и статистической отчетности, вывести их из-под законодательства о контроле и надзоре и разрешить работать без использования касс. могут работать без касс. Данный режим, по задумке омбудсмена, должен распространяться на 45 видов деятельности. В их числе, например, ремонт бытовой техники, парикмахерские и косметические услуги, ремонт жилья и другие.

По словам Титова, сегодня самозанятые граждане не спешат легализоваться, поскольку действующее законодательство не создало для этого условий. Согласно официальным данным, сегодня в России около 600 самозанятых граждан, хотя реальное их число гораздо выше – порядка 20 миллионов.
  

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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08.11.2017, 01:54
Гость: ВВВ

В те недалёкие 90-тые, которые, как сказали из Кремля, закончились, за 10000 нынешних руб хотя бы кирпич предлагали взять. А эти, вообще, за просто так хотят! Прелестно!
08.11.2017, 00:40
Гость: Решение вопроса!

Обложите налогом 10000 руб. в год всех голосовавших за ЕР, и проблема с бюджетом будет решена!
08.11.2017, 00:32
Гость: Вопросы:

"В правительстве задумались о послаблениях для самозанятых граждан с целью их легализации"
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А самих "самозанятых" спросили? Нужна им эта "легализация" едросовская?
Все комментарии (10)
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