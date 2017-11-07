Самозанятым гражданам расширят сферу деятельности

В правительстве задумались о послаблениях для самозанятых граждан с целью их легализации.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Игорю Шувалову, Минтруду и Минэкономики обсудить возможность предоставления самозанятым гражданам статуса индивидуального предпринимателя без права найма и права работать по патенту, стоимость которого составит 10 тысяч рублей в год, пишет «Коммерсант».

Идея принадлежит уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову. Он также предлагает освободить самозанятых граждан от сдачи налоговой и статистической отчетности, вывести их из-под законодательства о контроле и надзоре и разрешить работать без использования касс. могут работать без касс. Данный режим, по задумке омбудсмена, должен распространяться на 45 видов деятельности. В их числе, например, ремонт бытовой техники, парикмахерские и косметические услуги, ремонт жилья и другие.

По словам Титова, сегодня самозанятые граждане не спешат легализоваться, поскольку действующее законодательство не создало для этого условий. Согласно официальным данным, сегодня в России около 600 самозанятых граждан, хотя реальное их число гораздо выше – порядка 20 миллионов.

