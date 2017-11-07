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РФ вдвое увеличит бюджетный резерв для выплат компенсаций по решениям ЕСПЧ

10:27 7.11.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Правительство предложило увеличить бюджетный резерв, предназначенный на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), почти вдвое — до 1 миллиарда рублей.

Соответствующая поправка в бюджет 2017 года, пишут «Ведомости», уже одобрена нижней палатой парламента и находится на рассмотрении в Совете Федерации.

Необходимость увеличения ассигнований на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека, сообщили изданию в Минюсте, «во многом обусловлена реализуемой в настоящее время ЕСПЧ практикой ускоренного рассмотрения скопившихся за многие годы дел, в том числе путем вынесения решений по ряду жалоб, объединенных в одно производство».

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что ЕСПЧ за счет изменения процедуры смог разобрать большинство заведомо неприемлемых жалоб и перейти к рассмотрению дел, имеющих судебную перспективу. При этом, указывают они, подавляющее большинство рассматриваемых в ЕСПЧ жалоб от российских граждан подано несколько лет назад.

Глава международной правозащитной группы «Агоры» Павел Чиков, комментируя статью «Ведомостей» в своем телеграм-канале, сообщил, что зарезервированных в бюджете 600 миллионов рублей в год на выплаты по решениям ЕСПЧ «никогда не хватало». Средства, по словам Чикова, заканчивались примерно к сентябрю, потом ежегодно возникали задержки с выплатами, и властям РФ приходилось выделять на эти цели дополнительные ассигнования.

В 2016 году выплаты по решениям ЕСПЧ составили около 500 миллионов рублей, сообщал ранее «Коммерсанту» замминистра юстиции, уполномоченный РФ в Страсбургском суде Михаил Гальперин.

В 2016 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет комитета министров Совета Европы, Россия исполнила вчетверо больше решений суда, чем годом ранее (261), а число проигранных дел за тот же период возросло со 120 до 283.

Темы: Борьба за права человека в мире, Борьба за права человека в России, Европейский суд по правам человека в Страсбурге
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 11:13
Гость: Мнение

если решения ЕС ЕСПЧ связаны с нарушением закона РФ, бюрократической проволочкой, неправильными решениями судов и.т.д., то выплаты эти должны производится не за счёт бюджета а за счёт виновных в этом чиновников, может тогда и чиновники начнут уважать и народ и закон.
07.11.2017, 11:03
Гость: АГД

шестерки хихи удвоят и утроят
07.11.2017, 10:47
Гость: Wrangell

Очередная кормушка для нужных людей, которым не досталось грантов :)
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