]]> ]]>
Главная В России Новости

На Красной площади прошел марш в честь парада 1941 года

11:25 7.11.2017
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
Материалы по теме:

Почти 5 тысяч военнослужащих, суворовцев и кадетов приняли участие в торжественном марше на Красной площади в Москве, посвященном 76-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. Об этом сообщает РИАМО.

Участников и ветеранов приветствовал мэр Сергей Собянин. "Тем знаменитым парадом 1941 года командовал генерал Павел Артемьев, - напомнил глава города. - Недавно было принято решение назвать в его честь одну из улиц нашей столицы". Сегодня парадными расчетами на Красной площади руководил Герой России, ветеран ВДВ Вячеслав Сивко - высшими государственными наградами были отмечены его заслуги во время операции советских войск в Афганистане и контртеррористических кампаний на Северном Кавказе.

Еще до начала самого марша на Красную площадь вывезли набат - это символ единения русского народа перед опасностью. Зрители увидели почти всю историю отечественной армии: от рати Средневековья до современных Воздушно-космических войск. Во время парада по брусчатке прошли пехотинцы в форме 1941 года и с вооружением того времени: легендарными винтовками Мосина, автоматами и пистолетами-пулеметами Дегтярева. Отметим, что среди почетных гостей были и фронтовики, принимавшие участие в том самом параде 1941 года. Самому старшему из них - Ивану Николаевичу Бобарыкину - 97 лет.

Темы: Москва, История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.11.2017, 19:49
Гость: Поручик в отставке

Обожаю парады! Мероприятие удалось. Недорогие товарищи шариковы не понимают, что парадигма изменилась.
Раньше было "Ленин создал первое в мире государство рабочих и крестьян!"
Теперь - "В 1000-летнем государстве Троцкий и Ленин устроили коммунистический эксперимент!"
Все знают, чем эксперимент закончился...
07.11.2017, 17:47
Гость: handbagsjd

Люди на площади явно не понимали, зачем их позвали...
07.11.2017, 16:43
Гость: Зоя

На якобы патриотические спектакли они денег не жалеют. И массовки навезут, сколько надо. А фарс все равно остается фарсом.
Все комментарии (25)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.