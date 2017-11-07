На Красной площади прошел марш в честь парада 1941 года

Почти 5 тысяч военнослужащих, суворовцев и кадетов приняли участие в торжественном марше на Красной площади в Москве, посвященном 76-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. Об этом сообщает РИАМО.

Участников и ветеранов приветствовал мэр Сергей Собянин. "Тем знаменитым парадом 1941 года командовал генерал Павел Артемьев, - напомнил глава города. - Недавно было принято решение назвать в его честь одну из улиц нашей столицы". Сегодня парадными расчетами на Красной площади руководил Герой России, ветеран ВДВ Вячеслав Сивко - высшими государственными наградами были отмечены его заслуги во время операции советских войск в Афганистане и контртеррористических кампаний на Северном Кавказе.

Еще до начала самого марша на Красную площадь вывезли набат - это символ единения русского народа перед опасностью. Зрители увидели почти всю историю отечественной армии: от рати Средневековья до современных Воздушно-космических войск. Во время парада по брусчатке прошли пехотинцы в форме 1941 года и с вооружением того времени: легендарными винтовками Мосина, автоматами и пистолетами-пулеметами Дегтярева. Отметим, что среди почетных гостей были и фронтовики, принимавшие участие в том самом параде 1941 года. Самому старшему из них - Ивану Николаевичу Бобарыкину - 97 лет.