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В России стартовал эксперимент по «полету» на Луну

19:45 7.11.2017
Фото с сайта nasa.gov
Фото с сайта nasa.gov
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Институт медико-биологических проблем (ИМБП) начал эксперимент по имитации полета пилотируемого корабля к Луне SIRIUS-17.

Экипаж, состоящий из шести человек, задраил люки «корабля», которые будут открыты через 17 дней, передает РИА «Новости».

В эксперименте участвуют член отряда космонавтов Анна Кикина, сотрудник Ракетно-космической корпорации «Энергия» Марк Серов, представитель европейского космического агентства (ESA) Виктор Феттер и трое сотрудников ИМБП – Илья Рукавишников, Елена Лучицкая и Наталия Лысова.

За время «полета» им предстоит выполнить ряд задач, в том числе в ситуации полного отсутствия связи с Землей. Члены экипажа должны будут самостоятельно составить программу действий и подстраивать ее под изменяющиеся внешние условия.

При этом будет оцениваться способность экипажа эффективно использовать возможности корабля, динамика лидерства, распределение ролей и взаимодействие участников эксперимента.

В дальнейшем эксперимент может быть расширен с целью отработки полета к окололунной станции, которую Россия и США намерены начать строить в 2024 году. Сроки изоляции экипажа будут постепенно увеличиваться вплоть до года.
 

Темы: Россия, Космические исследования и открытия, Космонавтика в России
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Комментарии читателей
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08.11.2017, 01:14
Гость: А Рогозин и не знает.

"Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии — Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024-2026 году", — сказал Комаров.
Федеральная космическая программа (ФКП) на 2016-2025 годы будет пересмотрена после 2020 года в связи с участием России в проекте международной окололунной станции, известной как Deep Space Gateway, сообщил в среду журналистам глава Роскосмоса Игорь Комаров...."
Или он блефовал.
08.11.2017, 01:05
Гость: Время Ч.

Дурень думкою богатеет. Расстояния до Луны и до Марса не пробовали сравнивать?
07.11.2017, 23:44
Гость: Остолоп

"которую Россия и США намерены начать строить в 2024 году."
Это шутка?
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