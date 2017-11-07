В России стартовал эксперимент по «полету» на Луну

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) начал эксперимент по имитации полета пилотируемого корабля к Луне SIRIUS-17.

Экипаж, состоящий из шести человек, задраил люки «корабля», которые будут открыты через 17 дней, передает РИА «Новости».

В эксперименте участвуют член отряда космонавтов Анна Кикина, сотрудник Ракетно-космической корпорации «Энергия» Марк Серов, представитель европейского космического агентства (ESA) Виктор Феттер и трое сотрудников ИМБП – Илья Рукавишников, Елена Лучицкая и Наталия Лысова.

За время «полета» им предстоит выполнить ряд задач, в том числе в ситуации полного отсутствия связи с Землей. Члены экипажа должны будут самостоятельно составить программу действий и подстраивать ее под изменяющиеся внешние условия.

При этом будет оцениваться способность экипажа эффективно использовать возможности корабля, динамика лидерства, распределение ролей и взаимодействие участников эксперимента.

В дальнейшем эксперимент может быть расширен с целью отработки полета к окололунной станции, которую Россия и США намерены начать строить в 2024 году. Сроки изоляции экипажа будут постепенно увеличиваться вплоть до года.

