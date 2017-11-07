В Нальчике женщина продала ребенка за 100 тысяч рублей

Жительница Нальчика задержана правоохранителями за продажу собственного новорожденного ребенка. Младенца она оценила в 100 тысяч рублей.

СКР по Кабардино-Балкарии возбудил в отношении женщины уголовное дело по пунктам «б» и «з» части 2 статьи 127. УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

Согласно материалам дела, женщина решила продать ребенка, спустя несколько дней после выписки из роддома. Об этом стало известно правоохранителям, но пресечь сделку они не успели – к моменту их прибытия младенец уже был продан.

На его поиски оперативникам потребовались сутки. В настоящее время ребенок передан органам опеки. Кроме матери ребенка задержана и организатор продажи, которая также стала фигурантом уголовного дела.

Правоохранители установили посредника сделки и покупателя, ведется их розыск. В СКР предложили лишить мать младенца родительских прав. Известно, что у нее есть еще один ребенок, который также находится в органах опеки.

