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Россия поможет пострадавшему от стихии Вьетнаму

20:00 7.11.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Россия окажет материальную и гуманитарную помощь Вьетнаму, пострадавшему в результате тайфуна.

Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, Вьетнаму будут выделены пять миллионов долларов, а также переданы 40 тонн гуманитарного груза, передает РИА «Новости».

В настоящее время МЧС России готовит к отправке во Вьетнам самолет Ил-76, который доставит продукты, палатки, переносные источники электропитания и другие грузы.

Тайфун обрушился на Вьетнам в конце прошлой недели. По последним данным, жертвами стихии стали 69 человек. Еще 30 считаются пропавшими без вести. Примерно 40 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия. Ударом стихии повреждены свыше 100 тысяч строений.
 

Темы: Россия, Вьетнам, Стихийные бедствия, МЧС РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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08.11.2017, 01:09
Гость: Время Ч.

Вашим пенсионерам пусть помогает Порошенко. Правда там только обещать могут.
07.11.2017, 23:44
Гость: гость

Какое он имел право отдавать деньги, без согласия народа!
07.11.2017, 23:24
Гость: Кирилл.

Вот давно "члены КПСС с 1975-го года" не помогали пострадавшему от стихии Вьетнаму!
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