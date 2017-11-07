Россия поможет пострадавшему от стихии Вьетнаму

Россия окажет материальную и гуманитарную помощь Вьетнаму, пострадавшему в результате тайфуна.

Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, Вьетнаму будут выделены пять миллионов долларов, а также переданы 40 тонн гуманитарного груза, передает РИА «Новости».

В настоящее время МЧС России готовит к отправке во Вьетнам самолет Ил-76, который доставит продукты, палатки, переносные источники электропитания и другие грузы.

Тайфун обрушился на Вьетнам в конце прошлой недели. По последним данным, жертвами стихии стали 69 человек. Еще 30 считаются пропавшими без вести. Примерно 40 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия. Ударом стихии повреждены свыше 100 тысяч строений.

