Специалисты МАК начали расшифровку «черного ящика» Ми-8

Бортовой самописец вертолета Ми-8, потерпевшего катастрофу неподалеку от Шпицбергена, доставлен в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

По словам представителя комитета Светланы Колесниковой, состояние «черного ящика» удовлетворительное. Специалисты начали расшифровку содержащихся в нем данных, передает ТАСС.

Тем временем норвежские спасатели обнаружили второй самописец – параметрический. Однако в комиссии по расследованию транспортных инцидентов отметили, что он имеет значительные повреждения. Кроме того, пока не найден модуль памяти «черного ящика».

Вертолет Ми-8 разбился в конце прошлого месяца. На его борту находились восемь человек – пятеро членов экипажа и трое пассажиров. Предполагается, что все они погибли. На данный момент найдено тело только одной жертвы катастрофы. Поиск остальных продолжается.

