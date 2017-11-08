Россия простила Мозамбику многомиллионный долг

Власти России приняли решение о списании Мозамбику долга в размере 40 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Всемирной продовольственной программы (WFP).

Исполнительный директор организации Дэвид Бисли отметил, что сумма списанного долга является крупнейшей в истории WFP. Решение России поможет реализовать национальную программу школьного питания и тем самым накормить целое поколение мозамбикских учащихся. На протяжении пяти лет питанием будут обеспечены 150 тысяч школьников страны.

В сообщении отмечается, что в настоящее время примерно четверть населения Мозамбика сталкивается с хронической нехваткой питания и недоеданием.

В сентябре Россия простила долги ряду африканских стран на общую сумму свыше 20 миллиардов долларов.

