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Россия простила Мозамбику многомиллионный долг

20:45 8.11.2017
Фото с сайта usmoney.ru
Фото с сайта usmoney.ru
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Власти России приняли решение о списании Мозамбику долга в размере 40 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Всемирной продовольственной программы (WFP).

Исполнительный директор организации Дэвид Бисли отметил, что сумма списанного долга является крупнейшей в истории WFP. Решение России поможет реализовать национальную программу школьного питания и тем самым накормить целое поколение мозамбикских учащихся. На протяжении пяти лет питанием будут обеспечены 150 тысяч школьников страны.

В сообщении отмечается, что в настоящее время примерно четверть населения Мозамбика сталкивается с хронической нехваткой питания и недоеданием.

В сентябре Россия простила долги ряду африканских стран на общую сумму свыше 20 миллиардов долларов.
  

Темы: Россия, Африка, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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09.11.2017, 00:27
Гость: Серёга

Ну вот про эту щедрость я и матерился не так давно здесь...
Помочь по линии МЧС - не вопрос.
Но прощать долги кому попало за здорово живёшь, когда у самих социалка на ладан дышит из-за недофинансирования - об этом я могу только матом разговаривать...
08.11.2017, 23:52
Гость: Мозамбик

За СССР воевал, а значит за Россию. Какие такие долги?
08.11.2017, 23:14
Гость: Комментатор

всем прощаем, всех кормим, только в самом стране сколько голодных и бездомных. Господин президент думает о своем народе? Или это демонстрация геноцида своего народа?
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