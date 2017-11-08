]]> ]]>
Главная В России Новости

Полонский решил побороться за пост президента России

18:45 8.11.2017
Сергей Полонский. Фото с сайта wikipedia.org
Сергей Полонский. Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Бизнесмен Сергей Полонский намерен принять участие в выборах президента России в качестве кандидата на пост главы государства.

«Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации», - цитирует «Интерфакс» заявление Полонского после заседания Мосгорсуда.

В середине лета Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена к пяти годам лишения свободы по делу о хищении 2,6 миллиарда рублей. При этом Полонский был освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

Прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его. Мосгорсуд признал вердикт суда первой инстанции законным и оставил без удовлетворения апелляцию. По словам Полонского, это означает, что «в каких-то пределах логика в решениях российских судов существует».

В конце прошлого года Полонский уже объявлял о своем намерении баллотироваться в президенты России. Тогда он заявил, что ему не составит труда набрать необходимое количество голосов в свою поддержку. В случае победы он пообещал первым делом  уволить всех действующих судей.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, Москва
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.11.2017, 22:09
Гость: такс

Да струхнул прилично
08.11.2017, 22:08
Гость: такс

Собственно этот трюк уже проделывался только тогда выдвигали какого то нувориша который хлопал ладошкой по мягкому месту сначала коня а потом жену
08.11.2017, 21:42
Гость: МВИ

Прекрасно,всё это показывает,что либеральное движение в России прекращает существование. Это можно и нужно приветствовать,все беды 20 столетия исходили из этой сумасшедшей конторы. Они и только они (либералы)виноваты в уничтожении бывшей Российской Империи, только либералы виновны в распаде б.СССР и всего социалестического содружуства. Они делали,делают и будут делать всё для уничтожения России.
Живой пример для РФ, как надо избавляться от такого течения,это действия Китая. Жёстко,жестоко,но конечный результат стоит того.
Все комментарии (17)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.