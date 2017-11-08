Полонский решил побороться за пост президента России

Бизнесмен Сергей Полонский намерен принять участие в выборах президента России в качестве кандидата на пост главы государства.

«Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации», - цитирует «Интерфакс» заявление Полонского после заседания Мосгорсуда.

В середине лета Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена к пяти годам лишения свободы по делу о хищении 2,6 миллиарда рублей. При этом Полонский был освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

Прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его. Мосгорсуд признал вердикт суда первой инстанции законным и оставил без удовлетворения апелляцию. По словам Полонского, это означает, что «в каких-то пределах логика в решениях российских судов существует».

В конце прошлого года Полонский уже объявлял о своем намерении баллотироваться в президенты России. Тогда он заявил, что ему не составит труда набрать необходимое количество голосов в свою поддержку. В случае победы он пообещал первым делом уволить всех действующих судей.