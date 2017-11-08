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В Госдуме предложили писать слова «мама» и «папа» с большой буквы

08:26 8.11.2017

Депутат фракции ЛДПР Владимир Сысоев предложил вернуть в русский язык нормы дореволюционного речевого этикета, пишет RT со ссылкой на парламентария.

Фото с сайта pikabu.ru

Соответствующий запрос Сысоев направил на имя вице-премьера Ольги Голодец. В нем он предлагает рассмотреть возможность возвращения в школьную программу по русскому языку речевого этикета, который использовался до 1917 года.

Данный этикет отличался строгими правилами и имел собственную грамматику. В частности слова «мама» и «папа» писались с большой буквы, а основными этикетными жанрами были приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, просьба, утешение, отказ, возражение.

Депутат подчеркнул, что данные речевые обороты и обращения несут в себе то уважительное отношение к собеседнику, которого лишен современный русский язык. «Поэтому я считаю, что в школах должны возродить порядок обращений, как это было в Российской империи», - резюмировал он, добавив, что возвращение этих правил повысит моральный облик общества.

Ранее Ольга Голодец заявила о необходимости пересмотреть подход к обучению русскому языку. По ее словам, подход должен быть эффективным в каждом учебном часе. 

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Образование в России
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Комментарии читателей
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08.11.2017, 14:20
Гость: -----

Раньше только близкие знали, что автор этого предложения недоумок, ну теперь и он всех окружающих сумел убедить в этом...
08.11.2017, 13:53
Гость: кадет

Эмоциональное преувеличение.
08.11.2017, 13:45
Гость: Царя нам, царя.

Вылезли, опять с этими царями трясутся. Папа и Мама - только прикрытие. Кому не понятно - всё для того, чтобы вернуть СОСЛОВИЯ, Ваше благородие, Ваше сиятельство, Ваше высокоблагородие. Для того, чтобы оформить и в грамматике и вбивать в головы с детства, что с одной стороны - скот, с другой - сиятельства. И царя, царя опять надо, а за боярами закрепить земли и души, чтобы не по беспределу, как сейчас закреплены, а по закону.
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