В Госдуме предложили писать слова «мама» и «папа» с большой буквы

Депутат фракции ЛДПР Владимир Сысоев предложил вернуть в русский язык нормы дореволюционного речевого этикета, пишет RT со ссылкой на парламентария.

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Соответствующий запрос Сысоев направил на имя вице-премьера Ольги Голодец. В нем он предлагает рассмотреть возможность возвращения в школьную программу по русскому языку речевого этикета, который использовался до 1917 года.

Данный этикет отличался строгими правилами и имел собственную грамматику. В частности слова «мама» и «папа» писались с большой буквы, а основными этикетными жанрами были приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, просьба, утешение, отказ, возражение.

Депутат подчеркнул, что данные речевые обороты и обращения несут в себе то уважительное отношение к собеседнику, которого лишен современный русский язык. «Поэтому я считаю, что в школах должны возродить порядок обращений, как это было в Российской империи», - резюмировал он, добавив, что возвращение этих правил повысит моральный облик общества.

Ранее Ольга Голодец заявила о необходимости пересмотреть подход к обучению русскому языку. По ее словам, подход должен быть эффективным в каждом учебном часе.